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Gündem Çocuklarına şiddet uygulayan anneye gözaltı
ADANA

Çocuklarına şiddet uygulayan anneye gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 çocuğunu darbettiği ileri sürülen kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Çocuklarına şiddet uygulayan anneye gözaltı
Suzan H.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evin üst katında kiracı olarak yaşayan Suriye uyruklu Suzan H'nin 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla komşuları polise ihbarda bulundu.

Adrese yönlendirilen polis, kadının kapıyı açmamak için direnmesi üzerine Suzan H'yi uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Ekipler, kapıyı açan Suzan H'yi gözaltına, çocukları da koruma altına aldı.

"ÇOK UYARDIK DİNLEMEDİ"

Komşulardan F.Y, Suzan H'nin daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını ileri sürdü.

F.Y, "Çocuklarını dövmemesi konusunda kendisini uyardık ama bizi dinlemedi. Bugün de çocuğunu dövüyordu, bizler de polise bildirdik" dedi.

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