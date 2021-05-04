Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can'dan sevindiren haber

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde önceki gün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can'ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla sürdürüldü. Kerim Can'ın kaybolduğu arazide yaklaşık 5 kilometre çapında bir alanda arama yapıldı.

DRON VE İZ KÖPEKLİ ARAMA

Kerim Can'ın işitme engelli ve konuşma yeteneğinin de olmaması ekiplerin işini zorlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem dron hem de köpeklerle aramaya katılırken, Afyonkarahisar AFAD ekipleri de dün sabah K-9 köpekleriyle köye geldi ve arama çalışmalarına dahil oldu. 'Zeus' ve 'Badi' ismindeki 2 iz köpeği farklı noktalarda dönüşümlü olarak arama çalışmalarına katıldı.

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HAVUZ BOŞALTILDI

Kerim Can'ın kaybolduğu bölgenin hemen yanındaki dolu olan sulama havuzu, içine düşme ihtimaline karşın ekipler tarafından boşaltıldı. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 20 metre çapındaki havuz boş çıktı.

KÖYLÜLER FARK ETTİ

Kerim Can Güney'i arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Ekiplerin ve köylülerin aramaları sürerken, saat 09.30 sıralarında Kerim Can Güney bir taşın arkasında otururken köylüler tarafından fark edildi. Köylüler ve jandarma hemen çocuğun yanına koştu. Yaklaşık 46 saat sonra kaybolduğu noktanın 5 kilometre uzaklığında, sağ olarak bulunan Kerim Can'a bir jandarma görevlisi hemen su verdi.

Jandarma görevlisi Kerim Can'ı kucağına alarak, 'Oh be. Çok şükür' diyerek sevindi.

OYNAT 00:32 Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can, 48 saat sonra bulundu Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama kurtarma ekiplerince 48 saatlik çalışmayla bulundu. Bulunan çocuğa su içiren jandarma parsonelinin sevinç yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Güney, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. BiP'te paylaş

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Kerim Can Güney tedavisi için bölgede hazır bekleyen ambulansa götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Kerim Can Güney'in daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Olayla ilgili Burdur Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mayıs Pazar günü Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle birlikte gittiği tarlada kaybolan 10 yaşındaki çocuğumuz, arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur" denildi.

HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜ

Kerim Can Güney, sağlık kontrolü için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kerim Can'a burada serum tedavisi uygulanırken, meyve suyu ikram edildi.

Güney ailesinin komşusu olan Münire Ertekin, küçük çocuğun hastanedeki tedavi sürecinde yanında yer alırken, "Umudumuzu hiç kaybetmedik. Kerim Can'ın bulunacağını biliyorduk. Allah'a şükür, sağ salim bulundu. Aile adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından ilçeye giderek, hem çocuğun babası hem de arama- kurtarma çalışmalarına katılan ekiple bir araya geldi.

Vali Arslantaş'ın 'geçmiş olsun' dediği baba Adem Güney de çalışmalara katılanlara ve kendisine teşekkür etti.

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BAŞHEKİM: GENEL DURUMU İYİ

Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Öztürk, Kerim Can'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahede altında tutulduğunu söyledi. Öztürk, "Hastamızı acil serviste karşıladık. 48 saat doğa ortamında bulunmuş. Geldiğinde genel durumu iyiydi. Biraz sıvı kaybı bulguları vardı. Sıvı replasman tedavilerimizi uyguladık. Şu an genel durumu iyi. Yarın tahlillerini tekrar edeceğiz. Durumuna göre yarın taburcu da edebiliriz. Şu an tedavisini uyguluyoruz" dedi.

KAYMAKAM: TABURCU OLDUKTAN SONRA AİLESİNE TESLİM EDECEĞİZ

Tefenni Kaymakamı ve Gölhisar Kaymakam Vekili Mustafa Caner Culukar da "2 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'mıza bir kayıp ihbarı düştü. Akabinde derhal arama çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanıldı.

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Valiliğimizin koordinasyonunda, kaymakamlığımız, AFAD, jandarma, emniyet, 112, UMKE, orman ve belediye gibi tüm teşkilatlarımız teçhizatıyla sahadalardı. Bunun dışında akredite STK'lar ve gönüllü vatandaşlarımız bizimle sahadalardı. Bugün saat 11.30 sıralarında arazide devam eden tarama sırasında güzel haberi ekiplerimizden aldık.

Çok şükür, çocuğumuzun bulunduğu bilgisi geldi bize. Çocuğumuz hastanede kontrol altında. Herhangi bir sağlık sorunu yok. İnşallah taburcu olduktan sonra ailesine teslim edeceğiz" diye konuştu.



