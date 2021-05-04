Seksen gün fotoğrafını çekmek için uğraştı: Sonunda 'orman hayaletini' görüntüledi

Vaşaklar nadir görülen ve doğada gizlenmeyi başardıkları için “orman hayaleti” olarak da adlandırılıyor.

Sivas’ta il genelinde çektiği doğa fotoğraflarıyla adından söz ettiren yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, gece gündüz demeden dağ tepe gezerek birçok hayvanın bir birinden güzel karelerini deklanşörle avlıyor. Aslan, nadir görülen ve doğada gizlenmeyi başardığı için “orman hayaleti” olarak da adlandırılan vaşak görüntülemeye karar verdi.

İHA

Aslan, nadir görülse de son yıllarda popülasyonu arttığı düşünülen vaşakları görüntülemek için tam 80 gün dedektif gibi iz sürdü. 80 günün sorunda kırsalda yalnız gezen bir vaşağı görüntülemeyi başardı. Aslan’ın mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

“Gözlerle görmek gerçekten mutluluk vericiydi”

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşağı canlı gözlerle gördüğü için gerçekten çok mutlu olduğunu belirtip “Geçtiğimiz günlerde bizim için en değerli hayvanlardan biri olan vaşağı fotoğraflamayı başardım. Vaşağın uzun süre peşindeydim. 80 gündür yoğun bir arazi çalışması yapıyordum. Sonunda vaşağı fotoğraflamayı başardım.

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İHA

Vaşağı fotoğraflamaktan ziyade doğada görmesi bile onu özgür şekilde dolaşırken izlemek bile oldukça mutluluk verici. Böylesine nadir olan nesli nerdeyse tükenmek üzere olan bu hayvanı canlı gözlerle görmek gerçekten mutluluk vericiydi” dedi.

İHA

“Bulmak zor fotoğraflamak daha zor”

Aslan, vaşağı görmenin başlı başına zor olduğunu onu fotoğraflamanın daha da zor olduğunu ifade edip “ Vaşaklar bilindiği üzere bir kedi türü. Türkiye’de gözlemlenebilecek en büyük kedi türlerinden birisi. İç Anadolu’da batıda, doğuda ve Türkiye’nin birçok farklı coğrafyasında vaşak doğada gözlemlenebilir ama tabi ki çok sık olmayan bir şey.

Aynı zamanda bütün kediler gibi bu vaşakta biraz utangaç. İnsanlardan uzak durmaya çalıyor. İnsanların gözüne pek gözükmüyor.

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Bu yüzden de “Ormanın hayaleti” olarak da biliniyor. O yüzden onu görmek başlı başına zor fotoğraflamakta ondan daha zor. Vaşağın tam konumunu belirtmek istemiyorum. Çünkü kötü niyetli kimselere yer yön göstermek istemiyorum” diye konuştu.

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