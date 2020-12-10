Bin 964 kişiye 2 milyon 94 bin TL ceza

Ekipler, tedbirleri uymayan vatandaşları uyarmaya ve ceza kesmeye devam ediyor.

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da tedbirler alınıyor. Vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak üzere denetimlerini sıklaştıran ekipler, kuralları ihlal edenlere ise idari ve adli para cezası uygulanıyor.

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Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama da, uyulması gereken kuralların belirlendiğine dikkat çekildi.

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Açıklama da, 2020 yılı içerisinde bugüne kadar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden, Sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 278 kişiye 120 bin 405 TL, 20 yaş altı 400 kişiye 239 bin 779 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 243 kişiye 383 bin 750 TL, maske yasağı kuralına uymayan 681 kişiye 332 bin 706 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 154 kişiye 443 bin 416 TL ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 208 kişiye 574 bin 251 TL olmak üzere toplam 2 milyon 94 bin 307 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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FOTOĞRAF 9 Merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde yaşayan Akyüz, bir süre önce rahatsızlandı. Çocukları tarafından Artvin Devlet Hastanesine getirilen Akyüz'e, Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedbir amaçlı bir gün hastanede gözetim altına tutulan Akyüz'ün tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Akyüz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eski sağlığına kavuştu. Akyüz, kızı Şengül Atun'un Çarşı Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre Bursa'daki çocuklarının yanında kaldığını, oradan köyüne döndükten sonra da rahatsızlandığını söyledi. Şikayetleri artınca hastaneye gittiğini anlatan Akyüz, Bir gün hastanede tedavi gördüm. Hastanede kalamadım, eve gitmek istedim. Evde çocuklarım bana baktı, çok şükür iyileştim dedi. Akyüz, hastalık sürecinde çok iştahsız olduğunu vurgulayarak, Soğan, turşu, marul gibi yiyeceklerle beslendim. Çok ağrı çekmedim, çok ağrım olsaydı dayanamazdım. Şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bana bakan çocuklarımdan Allah razı olsun dedi. Fatma Akyüz'ün kızı Şengül Atun ise annesinin hastalığı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Annesinde sadece öksürüğün geçmediğini dile getiren Atun, Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Annem 116 yaşında, 11 çocuğu, 31 torunu, 38 de torununun çocuğu var. Annem 116 yaşında koronavirüs hastalığına yakalandı. Annem bu hastalıktan Allah'ın izniyle kurtuldu ifadelerini kullandı. Atun, hastalıkla mücadele eden herkese şifa dileyerek,Kurallara uyalım, temizliğe dikkat edelim, maske takalım, bu illetten hep birlikte kurtulalım dedi. 116 yaşında koronavirüsü yendi: Bir gün hastanede kaldı; tedavisi evinde tamamlandı Artvin'de yaşayan 116 yaşındaki Fatma Akyüz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu. 11 çocuğu, 31 torunu, 38 de torununun çocuğu olan Akyüz, "Bir gün hastanede tedavi gördüm. Hastanede kalamadım, eve gitmek istedim. Evde çocuklarım bana baktı, çok şükür iyileştim." dedi.

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FOTOĞRAF 11 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiğini açıkladığı turizm kenti Antalya'da bazı alanlarda vatandaş yoğunluğu devam ediyor. Hastanelerde servis doluluk oranı yüzde 46.7, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 51.4'e ulaştığı kentte denetimler ve ek tedbirlerde alınmaya devam ediyor. Daha önce kalabalık yerlere sınırlama, banklara oturmanın kaldırıldığı Antalya'da, yoğun alanlardan semt pazarlarında tedbirler sıklaştırıldı. Meltem Mahallesindeki semt pazarının etrafı demir bariyerlerle kapatılırken, 4 noktadan kontrollü giriş verildi. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri girişlerde hem maske kontrolü hem de ateş ölçümü yaptı. Yoğunluğun durumuna göre belirli aralıklarla pazara müşteri alımı durduruldu. Önlemlerin üst safhaya çıkarıldığı pazarda bir ekipte, alışveriş yoğunluğunun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, kısa süre içinde maskesini hatalı takan onlarca esnafı uyardı. Herkesin maske taktığı pazarda, hatalı takanlar ise zabıtaca uyarıldı. Pazara korkarak geldiğini dile getiren Nurcan Deniz, Mecbur alışveriş yapacağız. Pazar kalabalık ve pahalı. Birazdan iznimiz bitecek, hemen eve döneceğim. Keşke herkes bizim gibi çift maske taksa. Kimse bunu önemsemiyor, “Bize gelmez zannediyor ama herkese gelebilir dedi. Eşiyle pazara gelen Ayşe Gürten, 13.00'da kadar izinlerinin olduğunu domates alıp hemen eve döneceklerini kaydetti. Sürenin sonuna doğru pazara gelen Mebruke Uğurveren, “Korkarak geldim, korkarak geri dönüyorum. Yaklaşık yarım saat kaldım. Evim yakım hemen gidiyorum. Boşluğu pazarda değerlendirdim. 3 katlı maske taktım. Evde yaşlı eşim var, korkuyorum. Ama mecbur geleceğiz, gelmek zorundayım. İnşallah korona almayız. Girişteki önlemlerde güzel ama içeride mesafe sıfır diye konuştu. Esnaflardan Sevcan Havle ise, “Pandemi de pazara çıkmaya devam ediyorum. Müşteri de önlem alıyor, bizde alıyoruz. Ama bazen mesafeyi koruyamıyoruz. Müşterimiz parayı bile korkarak uzatıyor. Bizde kendimizi, müşterilerimizi korumaya çalışıyoruz ifadelerine yer verdi. Vaka artışının devam ettiği Antalya’da pazar yoğunluğu: 65 yaş ve üzeri iznini pazarda geçirdi Koronavirüs vakalarının artmaya devam ettiği turizm kenti Antalya'da semt pazarlarındaki yoğunlukta devam ediyor. 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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