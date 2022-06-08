Gündem Coşkun Başbuğ ABDnin Suriye oyununu anlattı Yunanistan yeni PKK
POLİTİKA

Coşkun Başbuğ ABD'nin 'Suriye' oyununu anlattı: Yunanistan yeni PKK

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu anlattı. Miçotakis'in yeni Zelenskiy, Yunanistan'ın ise yeni PKK olduğunu belirten Başbuğ, "Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Coşkun Başbuğ ABDnin Suriye oyununu anlattı: Yunanistan yeni PKK
Coşkun Başbuğ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YUNANİSTAN YENİ PKK"

ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu anlatan Başbuğ, "Miçotakis yeni Zelenskiy, Yunanistan yeni PKK. Siz Suriye'nin kuzeyine kalıcı bir harekatı başlatın, harekatın tam göbeğinde Yunanistan, 'Karasularını 12 kilometreye çıkardım' diyecektir. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

"AMERİKA BİLEREK PROVOKE EDİYOR"

Başbuğ, "Biz harekatı başlattığımız an, Amerika sıkıştığı an, büyük İsrail, büyük orta doğu projesi çökmeye başladığı an Yunanistan '12 mile çıkarttık' kararını verecektir Amerika'nın kışkırtmasıyla. Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor." ifadelerini kullandı.

Coşkun Başbuğ ABD'nin 'Suriye' oyununu anlattı: Yunanistan yeni PKK
OYNAT 01:28
Coşkun Başbuğ ABD'nin 'Suriye' oyununu anlattı: Yunanistan yeni PKK
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu anlattı. Miçotakis'in yeni Zelenskiy, Yunanistan'ın ise yeni PKK olduğunu belirten Başbuğ, 'Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor.' dedi.

ABD'li diplomat 'Türkiye operasyondan geri adım atmıyor' diyerek duyurdu: Elimizden gelen her şeyi yaptık
DÜNYA
ABD'li diplomat 'Türkiye operasyondan geri adım atmıyor' diyerek duyurdu: Elimizden gelen her şeyi yaptık
Mevlana İdris Zengine veda

Mevlana İdris Zengin'e veda

​Türk edebiyatının önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
Mahkemeden emsal karar

Mahkemeden emsal karar

​Cuma namazına gittiği için işten kovulmuştu...
ABDli diplomat Türkiye operasyondan geri adım atmıyor diyerek duyurdu: Elimizden gelen her şeyi yaptık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro ortak açıklama yapıyor.

​Artış miktarı yüzde 25'i geçemeyecek.

​Ömer Çelik: AP'nin raporu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.