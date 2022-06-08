Dünya ABDli diplomat Türkiye operasyondan geri adım atmıyor diyerek duyurdu Elimizden gelen her şeyi yaptık
AMERİKA

ABD'li diplomat 'Türkiye operasyondan geri adım atmıyor' diyerek duyurdu: Elimizden gelen her şeyi yaptık

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'nin terör unsurlarına yönelik gerçekleştirmeye hazırlandığı sınır ötesi operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'yi operasyondan vazgeçirmek adına 'ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini' söyleyen Leaf, "Ankara, ABD istiyor diye operasyondan geri adım atmayı düşünmüyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDli diplomat Türkiye operasyondan geri adım atmıyor diyerek duyurdu: Elimizden gelen her şeyi yaptık
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da sınır ötesi bir operasyonun gerekliliği vurgulanmıştı.

Olası sınır ötesi operasyona karşı çıktıklarını her fırsatta açıklayan ABD yönetiminden, yeni bir çıkış geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan endişe duyduklarını, Türkiye ile olası bir operasyonu önlemek üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW'lar görüntülendi
DÜNYA
Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW'lar görüntülendi

"ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Leaf, "Türk hükümeti bizim böyle bir girişim konusundaki görüşlerimizi çok iyi biliyor. Onlarla bir dizi üst düzey angajmanımız oldu. Henüz işe gireli bir hafta olmadı. Türk hükümeti ile bu konuda angaje olmak için erken bir fırsat arıyorum." dedi.

ABD'li üst düzey diplomat, Türkiye'nin olası bir operasyonunun, ABD'nin Suriye'deki misyonunu da tehlikeye atacağını iddia ederken, "Türk hükümetini bu operasyondan geri adım attırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATMIYOR"

Bir senatörün, "Peki Türkiye geri adım atacak mı?" sorusuna ise Leaf, "Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama şu anda sadece bu konuda değil diğer konularda da karşılık vermeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla açık olmak gerekirse geri adım atmıyorlar." yanıtını verdi.

ABD'den Türkiye açıklaması
DÜNYA
ABD'den Türkiye açıklaması
Mevlana İdris Zengine veda

Mevlana İdris Zengin'e veda

​Türk edebiyatının önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
Mahkemeden emsal karar

Mahkemeden emsal karar

​Cuma namazına gittiği için işten kovulmuştu...
ABDli diplomat Türkiye operasyondan geri adım atmıyor diyerek duyurdu: Elimizden gelen her şeyi yaptık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro ortak açıklama yapıyor.

​Artış miktarı yüzde 25'i geçemeyecek.

​Ömer Çelik: AP'nin raporu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.