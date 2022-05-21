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AMERİKA

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreciyle ilgili yaklaşımının Ankara ve Washington arasındaki ikili bir mesele olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price.

Price telekonferans yoluyla düzenlediği günlük basın brifinginde, Washington'un konuyu Ankara'yla görüştüğünü ve yaşanan ihtilafın üstesinden gelineceğinden emin olduklarını kaydetti.

  • Sözcü Price bir soruyu yanıtlarken, "Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusundaki yaklaşımı ABD ile Türkiye arasındaki ikili bir mesele değil" dedi.

Price'ın sözleri, dün gazetecilere konuyla ilgili olarak, "bunun ABD'nin bir meselesi olmadığını" söyleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Jack Sullivan'ın sözleriyle benzerlik gösterdi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ardından, önceki gün NATO'ya resmen üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Batılı liderler, Ankara'nın itirazlarının iki kuzey Avrupa ülkesinin NATO'ya katılım süreci önünde bir engel teşkil etmeyeceğinden emin oldukları yönünde mesajlar veriyor ancak Türkiye'nin duruşunun nasıl değişeceği konusunda bir yorum yapmıyor.

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