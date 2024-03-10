Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a eleştiri: İlke her şeyin üzerinde olmalı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında eski MHP Ankara İl Başkanı Ümit Durak tarafından Keçiören ilçesindeki bir salonda düzenlenen programa katıldı.

Programda, eski MHP milletvekilleri Servet Turgut, Rıza Müftüoğlu, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muharrem Şemsek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör ve çok sayıda eski MHP yöneticisi de yer aldı.





"Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapamamıştır"

Altınok, programda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın önceki yıllarda "MHP'nin CHP'lileştiği" gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini, daha sonra ise CHP'den aday olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Makam, mevki ayrı bir şey, ilkeli olmak ayrı bir şey. İlke, her şeyin üzerinde olmalı. Bakıyoruz, 5 yılda Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapamamıştır. Sonra, Cumhurbaşkanı adayı olacak ya, televizyonlarda ilk defa birisi 'Apo Bey' dedi. Hiçbir vatansever bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, öğretmenimizin, Kürt vatandaşımızın katiline 'Apo Bey' diyemez, dememeli."

Ankara'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olduğunu ve dolayısıyla birçok hizmeti hak ettiğini söyleyen Altınok, buna rağmen mevcut yönetimin hizmet anlamında başarısız olduğunu savundu.





"Sadece SGK borcu 8 milyar"

Altınok, ABB'nin borcunun da 3,5 milyardan 20 milyara çıktığını ifade ederek, "Belediyenin bütün şirketleri zarardadır. Özel şirket olsa iflas etmişti. Sadece SGK borcu şu 5 yılda 8 milyar. Sattığı gayrimenkul 9 milyar. Elden geçen bütçe 300 milyar. Ankara'da bundan ne var?" ifadelerini kullandı.





"Çankaya'da kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz"

Turgut Altınok, daha sonra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ile Çankaya ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Açılıştaki konuşmasında Altınok, geçmiş yıllarda gezmek için Çankaya'ya giden başkentlilerin, yaptıkları hizmetler sayesinde artık Keçiören'e geldiğini söyledi. Altınok, Çankaya'nın özellikle bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve belediye başkanı seçilmesi halinde Ankara'nın her yerinde olduğu gibi Çankaya'da da kentsel dönüşümü gerçekleştireceklerini vadetti.

Ankara'da ciddi bir trafik problemi de olduğunu söyleyen Altınok, şehrin nüfusunun artmasıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının artacağını ve dolasıyla gerekli çalışmaların yapılmaması durumunda şehrin trafik probleminin İstanbul'un trafik probleminden daha büyük olacağını dile getirdi.





"Geleceğinize oy verin"

Altınok, Ankara'nın büyükşehirden büyük bir kasabaya doğru gittiğini belirterek, bu durumu düzeltmek için birçok projelerinin olduğunu söyledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmenden destek isteyen Altınok, "En önemlisi Ankara için, kendiniz için, kentimiz için, evimiz için, çocuklarımız, torunlarımız ve geleceğimiz için, 'Geleceğinize oy verin' diyorum." ifadelerini kullandı.





"İttifak içerisinde olduklarını gizleme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar"

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok'un belediye başkası seçilmesiyle Ankara'nın eski parıltılı dönemlerine geri döneceğini söyledi.

Bu seçimin önemine dikkati çeken Şahin, bir tarafta ülkesini, milletini sevenlerin yer aldığı, diğer tarafta ise PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği içerisinde, "kent uzlaşısı" adı altında ittifak içerisinde olan bir yapının olduğunu ifade etti.

Şahin, "Ankara'da da artık ittifak içerisinde olduklarını gizleme ihtiyacı içerisinde olmuyorlar. Bakın, DEM ile CHP el ele, kol kola bir seçim süreci içerisindeler. Ankara, bu bölücü zihniyete Çankaya'da ve 25 ilçede 'dur' diyecektir ve Cumhur İttifakı belediyeciliğini Ankaramızda egemen kılacaktır." diye konuştu.



