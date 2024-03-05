Turgut Altınok Mansur Yavaş'a fark atıyor: İşte masadaki son anket

Her iki adayda seçim kampanyalarını sahada yürütmeye devam ederken, kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuçlar tartışmaları da beraberinde getiriyor. CHP Adayı Mansur Yavaş zaman zaman yaptığı açıklamalarda 5 puan 10 puan önde olduğunu gösteren anketler olduğunu iddia ederken, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ise gerçek anketlerde biz öndeyiz açıklaması yaptı.
Başkent Ankara’da kim önde? Seçimleri kazanma ihtimali olan aday kim? Kimin projeleri vatandaş tarafından karşılık buluyor? Vatandaş 31 Mart sonrası mazbatayı kime verecek? Tüm bu sorular 1 Nisan’da cevabını bulacak.
Altınok'tan 3 puanlık fark
Ankara’da yapılan son Anket çalışmasına göre ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Turgut Altınok, Mansur Yavaş’a en az 3 puan fark atıyor.
ASPAM tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında kararsızlarında dağıtılması ile Turgut Altınok’un oy oranı %45,4 çıkarken, Mansur Yavaş’ın oy oranı %41.7’de kaldı.
ASPAM Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır yaptığı açıklamada “Ankara’da sahada çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Vatandaş önümüzdeki 5 yıllık dönemde Ankara’ya kimin hizmet edebileceğine, Ankara’ya kimin daha fazla değer kazandırabileceğine bakıyor. Özellikle İYİ Parti ve DEM Partinin alacağı oylar Başkent’te ciddi oranda belirleyici olacaktır. Biz ASPAM olarak sokağın nabzını göz ardı etmeden çalışmalar yürütüyoruz. Seçim tarihi yaklaştıkça daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır. Şu anda 1-2 puanlık yanılma olabilir. Şubat ayı başındaki anketimize göre 2 puanlık fark vardı. Diğer adaylar tam olarak seçim kampanyalarına henüz başlamamıştı. Şu an fark 3 puanı geçti” diye konuştu.