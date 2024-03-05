Turgut Altınok Mansur Yavaş'a fark atıyor: İşte masadaki son anket

Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından 3200 kişi ile yüz yüze ve telefon ile gerçekleştirilen ankete göre Turgut Altınok’un oy oranı %43,2, Mansur Yavaş’ın oy oranı ise %39,7 olarak çıktı. İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı %3,1, DEM Parti Adayı Gülten Kışanak’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise %2,7 olarak gerçekleşti. Yeniden Refah Patisi Adayı Suat Kılıç ise ankete göre %2,6’da kaldı. Zafer Partisi Adayı Hüseyin Bartu Soral’ın oy oranı ise %1,4.