Turgut Altınok: Ankara'da altın çağ başlayacak

"Keçiören'de 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüm planları yaptık ama Ankara Büyükşehir Belediyesi veto etti. İlk 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını bitireceğiz. Çankaya'da da herkes şikayetçi. Orada da kentsel dönüşümü yapacağız. İnsanlar öldükten sonra ah vah demenin anlamı yok. Bütçe çok. Bizler çok iş yapacağız. Her sokakta Altınok'un hizmeti var, her sokakta Altınok'un ayak izi var. Her gün mesaide olan bir adam var. Keçiören'de de bu hizmetler devam edecek. Nüfus olarak 6'da 1'iz. Her sene belediye bütçesinden Keçiören'e 10 milyar düşer. Keçiören'de bir tane yaptığı eser yok. Biz Ankara'ya çok hizmet yapacağız. Altınok, yine sokaklarda olacak. Hayalet bir belediye başkanı olmayacak. Siyasetin matematiği var. Vatandaş, 'Ankara'yı hak ettiği hizmetlerle donatacak olan Altınok'tur' diyor. Ankara'da altın çağ başlayacak. Sokakta, 'CHP'liyim; ama sana oy vereceğim' diyen çok kişi var"