Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin, "Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara'da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız. Teknolojiye sahip olmayan devletlerin kalkınması mümkün olmaz. Tıp fakültesi araştırmalarına da destek vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak biz her türlü desteği verdik. Gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde internet ücretsiz olacak. Ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. Size güzel bir Türkiye bırakılacak" dedi.