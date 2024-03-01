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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz. Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız" dedi.

16:50 - 1/03/2024 Cuma
DHA
Altunok, seçim çalışmaları kapsamında Atakule'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.
Altunok, seçim çalışmaları kapsamında Atakule'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Atakule'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Altınok, toplu ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu kaydederek, "Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyemiz, otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüs alacağız. Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz. Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 bin öğrenci için konut yapacağız"

Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin, "Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara'da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız. Teknolojiye sahip olmayan devletlerin kalkınması mümkün olmaz. Tıp fakültesi araştırmalarına da destek vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak biz her türlü desteği verdik. Gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde internet ücretsiz olacak. Ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. Size güzel bir Türkiye bırakılacak" dedi.

"Umutlarınızın olduğu bir şehir olacak"

Altınok, gençlerin geleceğe umutla bakması gerektiğini söyleyerek, "Umutlarınızın, ümitlerinizin olduğu bir şehir olacak. Sanayinin ve ticaretin merkezi yapacağız. Belediye başkanları şehrin şansıdır veya şanssızlığıdır. Belediye başkanı şehrin beş yılını planlamaz. Sizlere umutsuzluk ve ümitsizlik pompalıyorlar. Sakın umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Geleceğimiz daha parlak ve daha aydınlık" ifadelerini kullandı.

Turgut Altınok'tan ABB'ye 'Başkenti parsel parsel satma' tepkisi: Ankara'da ne 8 milyarlık ne de 15 milyarlık iş var
Turgut Altınok'tan ABB'ye 'Başkenti parsel parsel satma' tepkisi: Ankara'da ne 8 milyarlık ne de 15 milyarlık iş var

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş’a yönelik “Ankara’yı parsel parsel satıyor” ifadeleriyle açıklamada bulunmuştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yıldırım'ın sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sattığı gayrimenkullerin değerinin 8; enflasyonla birlikte 15 milyar lira ettiğini söyleyen Altınok, "Bu yılki değeriyle söylüyorum. Yani Ankara'da 8 milyarlık bir iş yok. 15 milyarlık da bir iş yok. Ankara’nın borçları da arttı." dedi.

#Turgut Altınok
#AK Parti
#Ankara
8 dakika önce
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