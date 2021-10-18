Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti kapsamında başkent Luanda'daki imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lourenço, ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Devlet Başkanı Lourenço ile basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/MpWMXNcbpV — Yeni Şafak (@yenisafak) October 18, 2021

"Savunma sanayi ve terörle mücadele de ele alındı"

İki ülke arasında 7 anlaşmanın imzalandığını belirten Erdoğan, “İkili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler ve ortak basın toplantısıyla Türkiye Angola arasındaki süreci adeta kayıtlara düşmüş oluyoruz. Görüşmemizin siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda 7 anlaşmayla birlikte teyit edilmiş olması aramızdaki ilişkilerin ne noktaya vardığını göstermesi bakımından da önem taşıyor. Savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Son dönemde ilişkilerimizin kazandığı ivme sevindiricidir. Afrika’yla ilişkilerimizde, Afrika’nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan-kazan gibi ilkeler temelinde her alanda bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz. 3. Afrika-Türkiye İş Forumu’nu 21-22 Ekim’de İstanbul’da düzenleyeceğiz. Angola’yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanınızın katılacağını memnuniyetle öğrendim” ifadelerini kullandı.

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"THY 13 Ekim'de Angola'ya direkt uçuşlara başladı"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; “Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlığımızın neticesidir. Özellikle Türk Havayolları, bildiğiniz gibi 13 Ekim itibariyle Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum.”

“Vize konusunda atacağımız kolaylaştırıcı adımlarda insan ve ürün hareketliliğini arttıracaktır. Bu konuda değerli dostum, vize konusunda süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur dedi. Eğitim alanında, 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı eliyle işbirliğimizi daha da geliştirmeye hazırız.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz

"İHA ve SİHA talepleri hakkında görüştük"

İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği konusunda yönetilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle teşekkür ediyorum. Savunma sanayi noktasında 3 ay önce Türkiye’ye yaptıkları ziyarette, özellikle İHA’larla ve SİHA’larla alakalı talepleri olmuştu. Bu konuları görüşelim demiştik. Daha sonra yine aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bazı görüşmeler yaptık. Tabi bu konuda Türkiye’nin son 19 yılda savunma sanayinde attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor. Biz bu konularda biliyorsunuz tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Savunma bakanlarımız birbirileriyle görüşme yapacak ve ona göre de adımları atacağız” diye cevap verdi.

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"Fransa Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştı"

Adil bir dünya konusunda yöneltilen bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi; “Birlikte adil bir dünya mümkün derken, bildiğiniz gibi Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Şu anda Angola’dayız. Angola, 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş bir ülkedir. Angola’nın dışında Afrika ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Adaletsiz bir yaklaşımın çok açık ortaya koyduğu neticelerden en önemlisi Fransa’dır. Fransa, Afrika’yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir ve Ruanda olmak üzere, bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı zulmünü devam ettirmiştir. Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm, tüm Afrika’yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor, haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur