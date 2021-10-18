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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından tarafından başkent Luanda'da resmi törenle karşılandı. İki lider görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angolada: Resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Angola’ya geldi. Angola’nın başkenti Luanda’ya dün gece saatlerinde iniş yapan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından bugün resmi tören ile karşılandı.

Başbaşa görüşme gerçekleştirilecek

İki ülke marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Tören sırasında basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Angola Devlet Başkanı Lourenço’ya karşılıklı olarak heyetler tanıtıldı. Resmi ziyaretlerine bugün başlayacak olan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile resmi törenin ardından başbaşa görüşmeye geçti.

Ortak basın toplantısı düzenleyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angola Devlet Başkanı Lourenço, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Angola Meclisine hitap etmesi beklenen Erdoğan daha sonra da Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı’nı ziyaret edecek. Türkiye- Angola İş Formu’na ve Lourenço tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak olan Erdoğan, Angola ziyaretini sonlandıracak.

  • Erdoğan Angola ziyareti tamamlamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Nijerya ve Togo’yu ziyaret edecek.

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