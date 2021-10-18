Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/He7hawfmtO — Yeni Şafak (@yenisafak) October 18, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

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"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"

Angola ile savunma sanayiinde iş birliğine ilişkin Erdoğan, "Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır. Libya'da, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Bunları aşmak için daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

"Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada ise, "Değerli dostumun daveti üzere gerçekleştirdiğim, Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir." ifadesini kullandı.

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Angola Devlet Başkanı Lourenço ile yaptıkları ikili görüşmede özelikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin kazandığı ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Üçüncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim’de İstanbul’da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanının katılacağını aktardı.

Erdoğan, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde ise yine İstanbul'da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin icra edileceğini dile getirerek, Angola Devlet Başkanı Lourenço'yu da zirvede görmeyi özellikle arzu ettiğini söyledi.

"500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'nun gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılımından ayrıca memnuniyet duyacağını kaydetti.

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"Afrika kıtasıyla ilişkilerimizde Angola’nın en önemli ortaklarımızdan biri olması bizleri bilhassa memnun ediyor." diyen Erdoğan, ikili görüşmede her alanda dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesi yönündeki iradeyi teyit ettiklerini vurguladı.

İkili ticaret hacminin, gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"2020 yılı 177,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinizde belirtiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Ankara’da kabul ettiğiniz özel sektör temsilcilerimizden bazılarının Angolalı muhataplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları, karşılıklı yatırımların artmasına vesile olacaktır.

"Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracak"

Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması noktasında Maliye Bakanlarımızın temasta oldukları da malumunuzdur. Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."

Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımların da insan ve ürün hareketliliğini artıracağını belirten Erdoğan, "Bu konuda değerli dostum, 'Vize serbestisi konusunda, süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur' dedi" şeklinde konuştu.

Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı eliyle iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

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