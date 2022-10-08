Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde olduğum sürece faiz inmeye devam edecek

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/rrJ3QAuTXF — Yeni Şafak (@yenisafak) October 8, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ne muhteşem bir katılım, Balıkesir bugün bir başka gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile yürümeye var mıyız? Bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve ardından da partimizin genişletilmiş il toplantısına katılacağız. Bugün yatırım bedeli 37 milyar lirayı geçen projelerin açılışını yapıyoruz. Biz yola çıkarken ne dedik 4 ara başlık, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Bunlardan sonra ulaşım, tarım, dış politika ile güçlendirdik.

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"BURASI KASABA DEVLETİ DEĞİL TÜRKİYE"

Durmak yok yola devam, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken artık 250 milyar dolara çıktı. Burası kasaba devleti değil, Türkiye. 6'lı masa bundan anlamaz, onlar daha adaylarını bulamadılar.

Kardeşlerim Balıkesir'imiz nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için şehrimize kazandırdığımız eserleri de hatırlatmak istiyorum. 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 448 adet yeni derslik kazandırdık, 2. devlet üniversitesini kurduk. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 234 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık, her zaman yanlarında olduk. TOKİ kanalıyla 11 bin 814 konut projesini tarihe geçirdik. Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz, projemize şuana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 242 bin başvuru yapıldı.

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Balıkesirli çiftçilerimize 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi. Ben rakam veriyorum.

Enerjide ne yaptık? 244 bin doğalgaz abonesi bulunan Balıkesir'e doğal gaz arzı sağladık. Kale içerden fethedilir.

"DOĞAL GAZLA BERABER TÜRKİYE'NİN NEREYE VARACAĞINI ANLAYIN"

Şurada Karadeniz'de ah ah, sondaj gemilerimiz var mı? Kendi gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede sondaj gemisi, şimdi var. 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlarla beraber şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın.

Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü haline gelen reformları açıklıyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz Aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun, insanlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Avrupa ve ABD'de yaşayan yakınlarınıza telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

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"BİZİM SIKINTIMIZ YOK"

Türkiye 100 yılına giden yolu da inşa edeceğiz. Sizler Türkiye'yi eski yoklukların dönemine çevirmek isteyenleri biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun, başımızın üzerinedir. Biz tüm insanlarımızı Allah için seviyoruz. Dünya en zorlu dönemini yaşıyor, güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın etkilediği ekonomik sıkıntılar daha köklü sorunlar oluşturmaya başladı. Bu durumlar ülkemizi de etkiliyor. Bu süreci çok önceden gördük ve aldığımız tedbirler sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt seviyede tutuyoruz. Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek.

Bizim ekonomide uygulamalarımızı birileri yerden yere vuruyordu sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları bizi teyit eder açıklamalar yapmaya başladı. Biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok. Gelişmiş ülkelerin güvenliklerini tehdit eden birçok sorun pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme programımızı uyguluyoruz. İstihdamda 31 milyona dayandık.

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OYNAT 01:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen 'Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100'ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye'nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

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ENFLASYON AÇIKLAMASI: KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Karadeniz'de artık sondaj gemilerimiz var mı? Eskiden nereden böyle sondaj geminiz olacak. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Doğal gazımızı çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın. Ülkemizi güçlendirecek ne varsa hepsini azimle yürütüyoruz. En büyük sorunumuz, enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında açtığı sıkıntılardır. Esasen enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Hayat pahalılığı konusunda gözümüzü kapatmadık, yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyduk. İnsanlarımızın kayıplarını telafi edecek tedbirleri alıyoruz. Bu erdemden yoksun belli kesimler ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de devleti ve milleti soymaya kalkışıyor. Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle mücadele ettik.

OYNAT 00:59 Yaygaracılara ve fırsatçılara meydanı bırakmadık bırakmayız Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin resmi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığında da gözümüzü kapatmadık. Kapatmayız. Birileri puslu havayı fırsat bilerek resmen devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Yaygaracılara ve fırsatçılara meydanı bırakmadık. Bırakmayız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"TERÖRİSTLERİN SESLERİ KESİLDİ"

Gabar'da Cudi'de Tendürek'te artık inler tamamen boşaltıldı. Bunların seslerini duyuyor musunuz? Çünkü askerimiz, polisimiz hep birlikte verdikleri mücadele ile terör örgütlerini çökertti. Artık yaylalarda benim vatandaşımız istediğini yapabiliyor. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik.

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Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke ve milletin hukukunu savunduk.

Sadece bununla kalmıyor Türkiye Yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlere bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp İstanbul'a gitmesin. Profesörlerimiz doçentlerimiz Iğdır'a Ağrı'ya Muş'a gitsin, yavrularımızı oralarda yetiştirsinler. Oralarda birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 üniversiteye.

"BU ÜLKEYE YAPTIĞIMIZ EN BÜYÜK HİZMET..."

Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur.

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Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani diyorlardı ya 1 yılda yaparız, Bay Kemal hiçbir şey yapamazsın. Sen SSK'yı duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programında hastanelerde rehine alınan hastalarımız vardı. Kimdi SSK'nın başında, Bay Kemal. Bundan bir şey olmaz. Biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan Bay Kemal'e inanmadığı için yol açmıyor.

Bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz. Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. Onlar bunlar. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz, buna var mıyız?

OYNAT 00:35 Balıkesir'deki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin 'Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Meydanda bir pankart asılmış dikkatimi çekti, 'Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana 6'lı masa.' Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya'' dedi.

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''FAİZLER İNMEYE DEVAM EDECEK''

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın konuştuğu karenin öyküsünü anlattı