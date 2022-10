Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde olduğum sürece faiz inmeye devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Hayat pahalılığı konusunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Tüm kesimlerin refah kaybını telafi eden adımlar atacağız'' dedi.

