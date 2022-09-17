Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın konuştuğu karenin öyküsünü anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi sonrası ABD'ye giderken aralarında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun da uçakta basın mensuplarını yanıtladı.

'İLHAM BEY KOLTUĞU BANA BIRAKTI'

Erdoğan'ın Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı olmuş, çok konuşulmuştu. O anların hikayesini anlatan Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

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'MASA BÖYLE KURULUR'

Bir gazetecinin "O kare üzerine 'Masa böyle kurulur' ya da 'Diğer masadakiler dağılabilir' şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı" sözlerine ise esprili bir yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil" dedi.

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