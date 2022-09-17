Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın konuştuğu karenin öyküsünü anlattı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın konuştuğu karenin öyküsünü anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi sonrası ABD'ye giderken uçakta basın mensuplarını yanıtladı. Erdoğan, Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf hem dış basında hem de sosyal medyada çok konuşulan karenin öyküsünü anlatan Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın konuştuğu karenin öyküsünü anlattı
Erdoğan'ın liderlerle çekilen fotoğrafı çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi sonrası ABD'ye giderken aralarında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun da uçakta basın mensuplarını yanıtladı.

'İLHAM BEY KOLTUĞU BANA BIRAKTI'

Erdoğan'ın Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı olmuş, çok konuşulmuştu. O anların hikayesini anlatan Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Şanghay Zirvesi'ne damga vuran anlar rahatsız etti: Aslı Aydıntaşbaş Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafını küçümsemeye çalıştı
GÜNDEM
Şanghay Zirvesi'ne damga vuran anlar rahatsız etti: Aslı Aydıntaşbaş Erdoğan'ın liderlerle olan fotoğrafını küçümsemeye çalıştı

'MASA BÖYLE KURULUR'

Bir gazetecinin "O kare üzerine 'Masa böyle kurulur' ya da 'Diğer masadakiler dağılabilir' şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı" sözlerine ise esprili bir yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil" dedi.

Semerkant'ta koyu sohbet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
FOTOĞRAF 6
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile komplekste incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

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Semerkant'ta koyu sohbet: Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir araya gelerek sohbet etti.
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