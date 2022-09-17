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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sonrası Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine ulaştı. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.

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Haber Merkezi Diğer AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABDde
​Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de

Cumhurbaşkanı n Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarını tamamladı. Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'taki programlarını tamamladı. ABD'ye hareket eden Başkan Erdoğan'ın uçağı, TSİ 08.42 itibarıyla ABD'nin New York şehrine indi.

TÜRKEVİ'NDE KONAKLIYOR

Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı. Erdoğan, ABD'de BM 77'nci Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaklaşık bir dakika ayakta bekledi
OYNAT 00:58
Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaklaşık bir dakika ayakta bekledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant'ta ikili görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaklaşık bir dakika boyunca ayakta bekledi. Putin, geçtiğimiz aylarda İran'da gerçekleşen görüşme öncesinde de uzun süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklemişti.


YETKİLİLER UĞURLADI

ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi

KAFİLEDE ÇOK SAYIDA İSİM VAR

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye gitti.

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