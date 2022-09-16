Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

PUTİN'DEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kremlin'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in şu ifadelerine yer verildi:

Rus şirketleri ürünlerini Türkiye üzerinden ihraç edebilecekleri sinyalini aldı.

Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı konusundaki anlaşmalar imzalandı.

Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak.

Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay Teşkilatı Zirvesi öncesi kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü. İki lider, bölgesel konuları ele aldı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

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Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yla görüştü. Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yapacakları görüşmede, tahıl koridorunu yeniden ele alacak. Bunun yanı sıra Suriye meselesi, Azerbaycan-Ermenistan çatışması, ikili ve bölgesel meseleler de görüşülecek.

Ayrıntılar geliyor...

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi. Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. BiP'te paylaş

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