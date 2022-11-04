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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: Şimdi İstanbul Mutabakatına odaklanmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tahıl koridoru konusunun ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi İstanbul Mutabakatının süresinin uzatılmasına odaklanılması gerekiyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: Şimdi İstanbul Mutabakatına odaklanmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres. (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti.

Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'ye gönderilen sınır ötesi insani yardımlar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla ilgili 10 Ocak'ta sona erecek olan Güvenlik Konseyi kararının uzatılması yönündeki çabalara güçlü destek beklentisini dile getirdi.

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