Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar dolar' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' algısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canikli, 'Böyle bir piyasada 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. Bu paranın 75 milyar dolarını Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar, bankalardaki hesaplarında duruyor. Büyük çoğunluğu TL mevduatlarını dolara çevirmişler' ifadelerini kullandı.