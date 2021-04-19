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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

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