Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Takdir ve saygıyı hak ediyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı. Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

Büyük beğeni toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an okuduğu o anlara Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi'den övgü geldi.

"O kadar temiz okudu ki"

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarının videosunu paylaşan Haşimi, mesajının altına "Erdoğan İnfitar suresini o kadar temiz okudu ki bir çok Arap’ın kekelediği yerde büyük bir fasihlikle okudu. 'En hayırlınız Kuran’ı öğrenip öğretendir.' Bu lider tüm takdir ve saygıyı hak ediyor" notunu düştü.

"Halkına sahip çıkıyor"

Haşimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dinine bağlı, halkına sahip çıkan' biri olduğunu söyledi.

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الطيب أردوغان يتلو سورة الإنفطار كاملة عن ظهر الغيب .. تلاوة عذبه تلعثم فيها لسان عرب كثُر .. " خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه " زعيم يستحق كل احترام وتقدير .. غيورٌ على دينه مخلصٌ لأمته .. لمثل هذه الخصال والمواقف تحب الشعوب حكامها. pic.twitter.com/6ShKEKe0Rw — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) April 17, 2021

Tarık el-Haşimi