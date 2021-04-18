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POLİTİKA

Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Takdir ve saygıyı hak ediyor

Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninde İnfitar suresini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haşimi, "Erdoğan İnfitar suresini birçok Arap’ın kekelediği yerde büyük bir fasihlikle okudu. Bu lider tüm takdir ve saygıyı hak ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimiden Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü: Takdir ve saygıyı hak ediyor
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal için İnfitar suresini okudu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı. Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti
OYNAT 02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 28. yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın kabri başında İnfitar Suresi'ni okudu.

Büyük beğeni toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an okuduğu o anlara Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi'den övgü geldi.

"O kadar temiz okudu ki"

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anlarının videosunu paylaşan Haşimi, mesajının altına "Erdoğan İnfitar suresini o kadar temiz okudu ki bir çok Arap’ın kekelediği yerde büyük bir fasihlikle okudu. 'En hayırlınız Kuran’ı öğrenip öğretendir.' Bu lider tüm takdir ve saygıyı hak ediyor" notunu düştü.

"Halkına sahip çıkıyor"

Haşimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dinine bağlı, halkına sahip çıkan' biri olduğunu söyledi.

Tarık el-Haşimi
Tarık el-Haşimi

Turgut Özal dualarla anıldı: Erdoğan İnfitar suresini okudu
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Turgut Özal dualarla anıldı: Erdoğan İnfitar suresini okudu
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