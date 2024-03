Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek

"14/28 Mayıs seçimlerinde de hamdolsun bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64,5 ve cumhurbaşkanlığında yüzde 65'i bulan oy oranlarıyla destek veren Çorum'a şükranlarımı sunuyorum. Biz, Çorum'dan razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. Siz, nasıl bize sahip çıktıysanız, inşallah biz de size teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet ederek yerine getireceğiz. Çorum'un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik, Çorum'u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük."