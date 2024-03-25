Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta konuştu: Talimat Kandil uygulama İstanbul'dan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sözlerimin hemen başında bugün vefatının 15'inci sene-i devriyesi olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla her zaman hatırlayacağız. Rabbim Muhsin kardeşimin ruhunu şad mekanını cennet eylesin diyorum. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.





Ulu erenlerin rüyası sende, birliğin, dirliğin mayası sende. Hakkın hakikatin sevdası sende. Ezelden gönlümün burcusun Tokat. Göz nurum başımın tacısın Tokat.





Gözümün nuru, başımın tacı Tokat'ta bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım, ihtişam Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Burası kudretten bağlar ve bahçeler, güller ve gönüller şehridir. Bir yanını Karadeniz'e bir yanını İç Anadolu'ya bir yanını Doğu Anadolu'ya veren bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı'dan beri ülkenin ve milletin girdiği tüm mücadelelerde en ön saflarda yer almış bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır.









"Tokat Pontus çetelerine göz açtırmamıştır"





Tokat her zaman bir başka, Tokatlı Gaziosmanpaşa'nın şanlı Plevne müdafaası dilden dile anlatılan bir destana dönüşmüştür. Çanakkale'ye gencecik fidanlarını göndererek mevzu vatansa gerisi teferruattır diyerek vücudunu düşmana siper etmiştir. İstiklal Harbi'nde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan Pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimlerle, arifleriyle, gönül sultanlarıyla dünyaya ışık saçmıştır.





Evliya Çelebi Tokat'ı nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Tokat gariplerle dosttur kin tutmaz, hile bilmez, derya dil halim selim insanların şehri olarak Tokat'ı tasvir etmiştir. Hacı Bektaş Veli hazretleri bu şehri alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı ifadeleriyle anlatıyor. İşte böylesine büyük bir maddi ve manevi mirasın sahibi Tokat bizim demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her safhasında yanımızda oldu. Bu vesileyle 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 65, cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı aşan oranlarda destek eren Tokat'a şükranlarımı sunuyorum.









Alanda 45 bin kişi var





Emniyete sordum 45 bin kişi burada. Maşallah. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en üste dikerek kendine yakışanı yapacaktır.





Tokatlılara İstanbul ve Ankara çağrısı





Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, darbe destekçilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası üzerinde kurdukları hain emelleri hep birlikte hüsrana uğrattık. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Ben size inanıyorum.





Unutmayınız 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız aynı zamanda sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. Geçen yılki seçim sürecinde gördünüz.





Ama ben sizden bir şey daha isteyeceğim. İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek. Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerimizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız zira İstanbul'da Murat Kurum kardeşimiz ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Orada da Turgut kardeşimizi kazandıracağız.





CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Mesele hak ve hakikat davasıdır. Mesele AK Parti, Cumhur İttifakı, Tayyip Erdoğan değildir. Mesele Türkiye meselesidir. Öyle rahatsızlar ki bin yıl geçse de kinleri dipdiri.





"Türkiye yüzyılı yolculuğunu hızlandıracağız"





Türkiye'nin 21 yılda 3 kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor.





Biz Türkiye Yüzyılı ile daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki, mesele Tayyip Erdoğan değildir, mesele AK Parti değildir, mesele Cumhur İttifakı değildir, mesele doğrudan Türkiye'dir, Türk milletidir. Bunların nezninde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. Milletimizin dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki, aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri halen dipdiri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen batılı devlet adamları gördük. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile her saldırıyı savuşturarak mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Tokat'ta da, İstanbul'da da, Ankara'da da Türkiye'ye bu namı salacağız. Ülkemizin Türkiye Yüzılı yolculuğunu hızlandıracağız.





Siyaset yolunda hizmet yolunda iş lazım, eser lazım, proje lazım. En önemlisi istikamet lazım. Biz eser siyaseti yaptık. CHP içinde işler belki lafla yürüyor ama ülkemizde böyle bir tarz yok. Birileri 31 Mart seçimine neden bu kadar önem verdiğimizi soruyor. En az 50 ilde miting yapma hedefi ile yola çıktık. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz. Tam tersi enerji verir, moral verir. Tokat'tan İstanbul'a Ankara'ya selamlar gönderelim. Buradan Çorum'a geçiyoruz. Daha nice güzel günlerde birlikte olacağız. Çorum'da da Ankara'ya İstanbul'a mesajlar isteyeceğiz.





İktidara geldiğimizden beri bu 18. sandık imtihanımız. Hepsinden de başarı ile çıktık. Hepsinden de aynı aşkla çalıştık. Milletimiz ile kucaklaştıkça kendimizi yenilenmiş hissediyoruz. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Tokat bizi yalnız bırakmadı. 31 Mart'ta Tokat'ta da Ankara'da İstanbul'da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.





"DEM denilen yapı partiymiş gibi davranan örgüt aparatı"





Muhalefet kendi partilerinde birliği sağlayamıyor. 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM ile girdikleri ittifaka kimlerin hoşnut olduğunu görüyorsunuz. DEM denilen yapı partiymiş gibi davranan örgüt aparatı . Parti genel merkezinden değil İstanbul'daki sapkın yapı ve Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmekte. Biz terör meselesini bitirmek için her yolu denerken bunların çapını gördük. CHP'nin böyle bir parti ile yol yürüme, belediye başkanlığı verme hesabına girmesi anlaşılır değil. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu çorak muhalefet anlayışının tasfiyesine şahitlik edecektir. Biz de Türkiye Yüzyılı inşasını tamladıktan sonra yola devam edeceğiz.





"Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız"





Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.





Son 21 yılda Tokat'a 93 milyarı aşkın kamu yatırımı yaptık.











