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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu Yıldırım Akbulutun adı memleketinde havalimanına verildi
ERZİNCAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurmasının ardından Erzincan Havalimanı'nın adı, 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yıldırım Akbulut’un adı memleketinde havalimanına verildi
Erzincan Havalimanı'nın adı, 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirildi.


Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut'un hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Erzincan Havalimanı'na isminin verileceğini açıkladı. Bunun üzerine Erzincan Havalimanı'nın adı, 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirilirken, yeni tabela da havalimanı girişine asıldı.

Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
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Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Kalp yetmezliği vardı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Akbulut'un 10 Nisan'dan beri hastanede tutuluyordu. Doktorları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Sayın Akbulut, uzun yıllardır bizim hastamızdı, Ankara Üniversitesi olarak. Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren de önce Kalp Merkezi'mizde, 10 Nisan'dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insan üstü bir gayret sarf etti ama maalesef kaderin tecellisi."

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"Tevazu sahibiydi"

Akbulut'un cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmış kısa bir konuşma yaparak, “Yıldırım Bey’in gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazıydı ve bu tevazudan hiçbir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaştı” ifadelerini kullanmıştı.

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