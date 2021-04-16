Akbulut'a veda: ​Tevazudan hiç sapmadı

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı. Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut (86) için önce Meclis’te tören yapıldı. Ardından Akbulut için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar, siyasiler ile Akbulut’un ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akbulut için helallik istendi.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ TEVAZU
- Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yıldırım Bey’in devletin bir çok kademelerinde değişik görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi’nde beraber çalıştık. Yıldırım Bey’in gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazıydı ve bu tevazudan hiçbir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi’nde de paylaştı, kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik. Rabb’im yar, yardımcısı olsun. Ailesine sabırlar diliyorum, tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum.” Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar, Akbulut için Fatiha okudu. Erdoğan, tören sonunda Akbulut’un ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra Akbulut’un cenazesi, Devlet Mezarlığı’nda dualar eşliğinde defnedildi.
İftar konuğu Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarı birlikte yaptı. İftar yemeği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Özbek Otağı’nda gerçekleştirildi.