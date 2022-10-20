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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistanın Karabağı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Bu her ülkenin başarabileceği bir şey değildir.

Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor.

İşgalde tahrip edilen bu bölgeler Azerbaycan tarafından yeniden ihya ediliyor.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi.

Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir.

Çok kısa zamanda tarımda da bu bölgede ciddi neticeler alınacaktır.

Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle tahrip olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Batı, Ermenilerin burada neler yaptığını iyi biliyor. Yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.

Zengezur Koridoru konusunda bazı çevrelerdeki endişeler yersizdir. Azerbaycan emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev’le Cebrayıl’da
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev’le Cebrayıl’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında ikinci durağı Cebrayıl'a geldi. İki lider burada Kumlak Tren İstasyonu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

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