Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayılda resmi törenle karşılandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’nın Karabağ Bölgesinde bulunan Cebrayıl’da resmi törenle karşılandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayılda resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Cebrayıl şehrinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

  • Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etmelerinin ardından, baş başa görüşmeye geçti.

Törende, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev’le Cebrayıl’da
FOTOĞRAF 9
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev’le Cebrayıl’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında ikinci durağı Cebrayıl'a geldi. İki lider burada Kumlak Tren İstasyonu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
OYNAT 01:09
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
Kilosu 100 bin lira

Kilosu 100 bin lira

Dünyanın en pahalı baharatı.
ABDde savaş uçağı düştü

ABD'de savaş uçağı düştü

F-35 ​piste inerken yere çakıldı
Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu

'Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu'

Erdoğan ile Aliyev basın toplantısı düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev tarafından Cebrayıl'da resmi törenle karşılanıyor.

​1,5 ay görevde kalan Truss:: Halefim seçilene kadar görevde kalacağım

99 çocuğun ölümüne sebep olmuştu: Ülke harekete geçti.

​AFAD büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

​AFAD'dan altı ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.