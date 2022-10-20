Cumhurbaşkanı Erdoğan Cebrayıl'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Cebrayıl şehrinde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
- Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. İki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etmelerinin ardından, baş başa görüşmeye geçti.
Törende, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.