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POLİTİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Değerli kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye son yıllarda büyük ve başarılı yol kat etmiştir. Dünya çapında güç merkezinde dönüşmüştür. Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önündedir. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cebrayıl'da düzenlediği ortak basın toplantısında Erdoğan'ı bu topraklarda ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Bugün Azerbaycan için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Aliyev, bir yıl önce Fuzuli Havalimanının bugün ise Zengilan Havalimanının açılışını gerçekleştirdiklerini, bunun da Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm iyi günlerde birlikte olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Aliyev, bugün Zengilan'ın işgalden kurtarılışının 2. yılını kutladıklarını hatırlatarak, böyle bir günde Türkiye Cumhurbaşkanının Azerbaycan'da, Zengilan'da ve Cebrayıl'da olmasının özel anlam taşıdığını vurguladı.

Zengilan'dan sonra Azerbaycan ordusunun Gubadlı'yı da kurtardığını, Laçın ve Şuşa'ya yöneldiğini hatırlatan Aliyev, şöyle devam etti:

"10 Kasım'da Şuşa Ermeni işgalinden kurtarıldı. Bundan sonra Ermenistan teslim oldu. Tüm bu şanlı tarih bizim ortak tarihimizdir. Çünkü 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden kardeşim Erdoğan, Azerbaycan'a desteğini ifade etti. Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti. Bu siyasi ve manevi destek, savaşın son gününe kadar devam etti. Bu bize ek güç veriyordu. Bazı güçlerin bu konuya müdahalesini önlüyordu. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği zafer kazandı. Biz bugün yeniden kurulan Karabağ ve Zengezur'da yine Türkiye ve Azerbaycan birliğini görüyoruz."

Aliyev, bugün Erdoğan'la birlikte Dost Agropark'ın açılışını da yaptıklarını hatırlatarak, "(Dost Agropark) Bölgeye yapılan ilk özel yatırımdır. İsmi bile her şeyi ifade ediyor." diye konuştu.

İnşaat ve yol yapımında Türk şirketleriyle çalıştıklarını belirten Aliyev, kısa zamanda büyük işler gerçekleştirdikleri için Türk şirketlerine teşekkür etti.

Aliyev, bölgede toplam uzunluğu 50 kilometreden fazla 33 tünel, toplam uzunluğu 12 kilometreden fazla 84 köprü inşa edildiğini bildirerek, "Bunlar ancak ilk etapta görülen ve görülecek işlerdir. Karabağ ve Doğu Zengezur'u tam imar için daha büyük işler görülecektir." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğinin önemine değinen Aliyev, şöyle konuştu:

"Türkiye gibi bir ülkenin bizim kardeşimiz olması bizim için büyük mutluluktur. 2 Karabağ Savaşı'nda ve savaş sonrasında bu birliği daha da güçlendirdik. Geçen yıl Şuşa Beyannamesini imzaladık ve Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik oldu. Bu halklarımıza muştu, bölge ve dünya için ciddi mesajdır. Türkiye ve Azerbaycan birliği bölgede ciddi bir faktördür. Barış ve istikrar faktörüdür. Birileri yine bize karşı adaletsizlik yapmak istese bu faktörü (Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliği) ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır.

  • Değerli kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye son yıllarda büyük ve başarılı yol kat etmiştir. Dünya çapında güç merkezinde dönüşmüştür. Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önündedir. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini ve büyük saygı gördüğünü belirterek, sözlerini, "Her yerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları beraber dalgalanmaktadır. Bunlar kalpten gelen duygular ve ecdatlarımızdan kalan miras ve günümüzün talebidir. Bundan sonra bölgedeki süreçler Türkiye ve Azerbaycan'ın aktif katılımı ve izniyle yürütülecektir. İş birliğimiz bölgesel çerçeveden çıkarak küresel çerçeveye yükselmiştir." diye tamamladı.

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