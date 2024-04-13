Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere saldırıya tepki gösterdi: İsrail bedelini ödeyecek

İsrail'in TRT ekibini hedef aldığı alçak saldırıdan sonra TRT canlı yayınına katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Ekim'den bu yana 140 gazetecinin katledildiği, bu kez ise TRT Arapça ekibinin hedef alındığını belirtti. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasının hız kesmeden sürdüğüne dikkat çeken Altun, Türkiye'nin, küresel alanda vicdanın sesi olarak, insanlığı İsrail zulmüne karşı dik bir ses vermeye çağırdığını ifade etti. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştüğünü ve İsrail’in bu saldırıların bedelini ödeyeceğini vurguladığını kaydetti.





ATEŞKES İÇİN SEFERBERLİK

Altun “Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomatik gayret ortaya koyuyor. Biraz önce de Mahmud Abbas ile telefon görüşmesini tamamladı. Cumhurbaşkanımız, Abbas'a çok açık ve net bir şekilde ‘Ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek’ dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bütün Filistinli gruplar arasında bir insicamın olması gerektiğini vurguladı. İsrail'e karşı dimdik birlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koydu” diye konuştu.





ARTIK YETER

Saldırıya ilişkin sosyal medyadan da açıklama yapan Altun, şunları kaydetti: “Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, Batı dünyasının bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail’i cesaretlendirmektedir. Artık yeter! Uluslararası toplum vahşete karşı harekete geçmelidir. Sistematik saldırılara sessiz kalanlar, İsrail’in soykırım suçuna ortak olanlardır.”



