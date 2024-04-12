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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum" dedi.

14:15 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 14:51 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İftihar vesilemiz olan Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum"

"Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum"




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Türk Polis Teşkilatı
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