Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnanıyorum ki Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Petrol üretiminde en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç; milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız” dedi.