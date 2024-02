Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız

Yaklaşık 1 yıl önce, 6 Şubat'ın erken saatlerinde yaşadığımız depremde kaybettiğimiz canların acısı yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerinde vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7000'e yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi.

Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. Hatay'ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Büyük felaketin ardından Hatay'ın halini görüp gözleri yaşarmayanın kalbi kurumuş demektir. Önceliğimizi arama kurtarma faaliyetlerine, acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik. Hatay'da dağıtılan çadır sayısı 286 bini, konteyner sayısı 57 bini bulurken 38 bin kişiyi de yurtlarda, kamu tesislerinde konuk ettik.

Bu daha başlangıç, depremzede, zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini de hak sahipleri ile buluşturmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

Yaşadığımız her felaket, maruz kaldığımız her saldırı bize milli birliğimizin ve devletimizin gücünün önemini hatırlatıyor. Türkiye Yüzyılı'nda Hatay'ın da içinde bulunduğu vatanın her karışını, üzerinde güvenle yaşayacağımız bir ülke haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sıkıntılarımız, eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Ülkemizin potansiyeli de gücü de bu hedefe ulaşmamıza yeter. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberlik içinde çok çalışmaktır.