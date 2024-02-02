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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü: Terörle mücadele yükümlülükleri yerine getirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsveç’in müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:23 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 21:27 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması’nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi."

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#İsveç
#NATO
#Terörle Mücadele
#Ulf Kristersson
21 dakika önce
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