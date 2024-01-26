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Stoltenberg'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in üyeliğini onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Stoltenberg, "Macaristan'ın onayını dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

14:26 - 26/01/2024 Cuma
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Stoltenberg - Recep Tayyip Erdoğan
Stoltenberg - Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.


İskandinav ülkesinin üyeliği, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Karar, NATO tarafından memnuniyetle karşılandı.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


"NATO'yu daha güçlü hale getirecek"


Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini vurguladı.


"Erdoğan'a hızlı imzası için teşekkür ediyorum"


İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladığını belirten Stoltenberg, şöyle dedi:


Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum.


"Macaristan'ın onayını dört gözle bekliyorum"


Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin destek mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktararak şu ifadeleri kullandı:


Macaristan Parlamentosu toplanır toplanmaz Macaristan'ın (İsveç'in üyeliğine) onayını dört gözle bekliyorum.


Stoltenberg: Şubat sonunu beklemeliyiz


Macaristan Parlamentosunun şubat sonunda yeniden toplanacağı bilgisini veren Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için bu tarihin beklenmesi gerektiğini söyledi.


"Türkiye ve Macaristan'dan güzel haberler geldi"


Karadağ Başbakanı Spajic de İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasını istediklerini ve bu süreçte Türkiye ve Macaristan'dan gelen "güzel haberleri" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.


İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.




#NATO
#Stoltenberg
#Recep Tayyip Erdoğan
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