Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda açıklamalarda bulundu.





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;





Toplantımızın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sadece muhabbetimizi yenilemiyor aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler alıyoruz.





İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak bugüne kadar toplumumuzun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmayan özen gösterdik.





"Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız"





Aziz milletimize hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız.





Muhalefet yapmayı hizmete düşmanlık olarak görüyorlar.





"Togg rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor"





Araçlar İtalya'dan geliyor iftirası attıkları, bunlar satamaz iddiasında bulundukları, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri tıpkı Devrim Otomobili'ne yaptıkları gibi bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, giderek artan üretim kapasitesi ile rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor.





Batarya fabrikamızın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.





"Sabah akşam kavga ediyorlar"





Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün sabah akşam kavga ediyor. Önce millete umut diye pazarladıkları Cumhurbaşkanı adaylarını ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından bu sefer paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki yüzümüzü kızartacak bir skandala şahit olmayalım?





"Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmı"





Gerçekten siyasette üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü hala heybededir. 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.





"Karamsarlık dalgasını ürkütücü buluyoruz"





Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.





"Siyasi kariyer amacıyla çıkmadık"





Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim etsin diyorum. Bizde koltuklar, makamlar, payeler, unvanlar amaç değil; milletimize en güzel, başarılı şekilde hizmet etmek için araçtır. Biz buralara birileri gibi siyasi kariyer amacıyla çıkmadık. Meseleye bu zaviyeden bakanlarda kırgınlık, küskünlük olmaz. Rehavete asla ve asla kapılmaz. Ülkeye hizmet mücadelesini devam ettirmek ancak bu şekilde mümkündür. Siz bize destek olarak çok kritik seçmi de bize olan inancınızı gösterdiniz.





"Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz"





Bugüne kadar nasıl emanetinize sahip çıktıysak inşallah bundan sonra da emanetinizi namusumuz bilip asla yere düşürmeyeceğiz. Bursa'ya son 21 yılda yaptığımız yatırımları en iyi siz biliyorsunuz. Muhalefetin iradesindeki belediyeler ile Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Hemşehrilerini yüz üstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz. Bugün Bursa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet ve eser siyasetini devam ettirecek belediye başkanı adaylarımızı sizlerin takdirine sunduk. Her biri kendi alanında yetkin ve ehil isimlerden oluşan gerçekten güçlü bir kadro kurduk. Bugüne kadar bizim mahçup etmeyen Bursa 31 Mart seçimlerde bir kez daha inanıyorum ki tarih yazacaktır. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidarla belediyeler elele verip şehrimizi hedefleriyle ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Bir kez daha soframızı teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.











