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Hayat

Emine Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı: Unutulmaz eserler ve aydınlık bir iz bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, ''Kendi ifadeleriyle Sayın Alatlı'yı 'güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışan, hakikati arayan bir entelektüel' olarak hürmetle anacağız. Sayın Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:28 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:34 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alev Alatlı, Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alev Alatlı, Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, dün vefat eden yazar mütefekkir Alev Alatlı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, ''Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli münevverlerden, daima hak ve hakikatten taraf duruşuyla gönlümüzde ve hafızamızda müstesna bir yere sahip Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim'' ifadelerine yer verdi.



'Hürmetle anacağız' diyerek sözlerine devam eden Emine Erdoğan, "Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli münevverlerden, daima hak ve hakikatten taraf duruşuyla gönlümüzde ve hafızamızda müstesna bir yere sahip Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Geride sevgi ve saygıyla anılacak bir ömür, unutulmaz eserler ve aydınlık bir iz bıraktı. Kendi ifadeleriyle Sayın Alatlı'yı 'güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışan, hakikati arayan bir entelektüel' olarak hürmetle anacağız. Sayın Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' açıklamasında bulundu.

#Alev Alatlı
#Emine Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
18 dakika önce
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