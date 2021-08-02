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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvat mevkidaşı Milanoviç ile görüştü: Müttefiklik ilişkileri böyle günlerde daha anlamlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Milanoviç'e teşekkür ederek, "Müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvat mevkidaşı Milanoviç ile görüştü: Müttefiklik ilişkileri böyle günlerde daha anlamlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zoran Milanoviç

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.

"Müttefiklik ilişkileri böyle günlerde daha anlamlı"

Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

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