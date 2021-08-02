Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvat mevkidaşı Milanoviç ile görüştü: Müttefiklik ilişkileri böyle günlerde daha anlamlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.

"Müttefiklik ilişkileri böyle günlerde daha anlamlı"

Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

GÜNDEM Darbe girişimi sonrası ilk temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunuslu mevkidaşı Said ile görüştü