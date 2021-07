Yanan her şeyi yerine koyabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde her türlü zararın karşılanacağını söyledi.

Antalya Manavgat’ta orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere yapılacak destekleri açıkladı.

50 MİLYON TL ÖDENEK GÖNDERİLDİ

Erdoğan, şunları söyledi: “Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon TL ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere öncelikle 50 bin liraya kadar eşya yardımı ve kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’nde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi, tarım ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi, KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Bir yıl içerisinde hedef kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde ahırıyla deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu.

ÇOK GENİŞ BİR EKİPLE ÇALIŞTIK

Yangın söndürme faaliyetlerinin çok geniş bir ekiple yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalıştığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken, bazı mahallelerimiz de boşaltılmıştır. Çeşitli derecelerde hasar gören binalar ve konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecek. Aynı şekilde evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitleri tamamlanmıştır. Köylerde 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan, 360 arı kovanı telef olmuştur. Çiftçilerimizin 650 dekar muz serası, 120 dekar sebze serası, 15 bin dekar zeytin, defne, keçiboynuzu ve narenciye alanı zarar görmüştür.”

HER TÜRLÜ ZARARI KARŞILAYACAĞIZ

Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu binalarının, afetzedelere ve yardım personelinin hizmetine açıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: “Çadırdan beslenmeye bütün bunlar, her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12’si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 28’den 15’e düşürülmüştür. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenlere yaptığımız gibi yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza da yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz.”

Erdoğan, Manavgat Kalemler Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’de orman yangınlarından etkilenen alanların “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.”

TERÖR İRTİBATIYLA İLGİLİ EMARELER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarındaki terör şüphesine değinerek, “Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki, şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız” dedi. Erdoğan, Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti. Erdoğan şunları söyledi: Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihinlerimizde terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı sorusu var. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay’da bunu yaşadık. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şu anda aktif olarak 16 uçağın yangın söndürme çalışmalarında görev aldığını söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna’dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16’yı buldu. 45 helikopterimiz de noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 İHA’mız ile etkin bir şekilde sahadayız.

FİLOMUZ GÜÇLENECEK

Erdoğan, “Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, bir insansız helikopter, 9 insansız hava aracı, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır” diyerek, atılan son adımlarla uçak sayısının 13’e ulaştığını, uçaklardan bazılarının amfibik, bazılarının da bayağı yüklü tankerler olduğunu bildirdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bu amaçla orman teşkilatımızda ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu’nun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3’ü ile 18 helikopter, Türk Hava Kurumu ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan’dan, son anda İran’dan gelen uçaklarla sayımız fiilen artmıştır. Bir dakikada 3 milyon hektarın üzerinde alanı tarayabilen insansız hava araçlarımız sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Elde edilen tecrübelere ve ihtiyaçlara göre orman yangınlarıyla mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.”

SİYASET KONUSU YAPILAMAZ

Erdoğan, şunları söyledi: “Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Herkesi gerektiğinde şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre, bölgemizde yangınlara en hızlı ve en etkin mücadeleyi ve müdahaleyi yapan, en az zararı gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu, siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına lütfen kulak veriniz.”

RUSYA'DAN 11 HAVA ARACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Putin, yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye’ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi. Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türk yönetiminin talebi üzerine, yerleşim birimleri ve turistik bölgelerin yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesi için 11 hava aracının Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.

