Bakan Pakdemirli: 107 orman yangınının 98'i kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarında gelinen son durumu basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Aktif sahada tüm teknoloji kullanan bir kurumuz. Kamu da bizim kadar teknoloji kullanan kurum yoktur.

Bu yangınlarla ilgili kararları aldık. İlgili arkadaşlara gönderdik. Bizim tabi ki yangınla ilgili yoğun bir gündemle karşı karşıyayız.

-5 ila 10 tanesi büyük yangın olur. 20-30 tane yangın da medyaya haber olacak şekilde olur. Ama 3000 bine yakın yakınla ekiplerimiz her sene mücadele eder.

OYNAT 02:30 Bakan Pakdemirli: Türkiye fukara bir devlet değildir gerekli tüm ekipmanların en iyisini kullanıyoruz Bakan Pakdemirli, Marmaris'te yangınların son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili son kez cevap verdiğini belirtti.



Pakdemirli, 'Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerine biz çok daha yeni ve çok daha modernlerini koyduk. Helikopter filomuzu da 27'den 39'a çıkardık. Son günlerdeki takviyelerimizle de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu da 15'e çıkardık. Yani bugün itibariyle bizim yangınları söndürmekle alakalı hiçbir eksiğimiz yok.



Uçaklarımız son derece teknik, son derece modern. Uçaklarımız bir yandan uyduyla bağlantılı, bir yandan İHA'larla bağlantılı ve birçok teknolojiyi kullanabilecek vaziyette. Bunların hiçbiri eski teknoloji uçaklarda yok. İstedikleri kadar söylensinler. Biz her şeyin en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye, fukara bir devlet değildir. Türkiye, fukara bir millet değildir. Ne gerekiyorsa, alet, ekipman, insan kaynağı, teçhizat... Bunların en iyisini kullanmıştır. Ne eksik teçhizatımız vardır ne de eksik müdahalemiz vardır.' dedi. BiP'te paylaş

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-Bu sene maalesef hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane büyük yangını 3-4 gündür sahada koordine etmeye gayret gösterdik.

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-Yangınların da tabi ki çok sayıda yangının olmasının sebebi bu. Eksik bir şey var mıdır? gibi sorular vatandaşlarımızın aklına gelebilir. En çok personel barındıran orman teşkilatlarından bir tanesidir. 107 tane yangın çıktı. Bunun 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesinde yangınlar devam ediyor.

-Ekiplerimiz yorgun ama son derece motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Antalya, Manavgat, Gündoğmuş'ta yangınlar devam ediyor. Ciddi durum buralarda devam ediyor. Gelişmeler oldukça açıklama yapacağız.

-Silifke'de bir yangın var. İyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki 3 yangın da çok büyük yangındı.

-Muğla'da 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a araç takviyesiyle buradaki güçler ile birlikte netice alma gayreti içinde olacağız.

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-Yangının söndürülmesinin zor olduğu durumla karşı karşıyayız. Yarın itibarıyla nem %10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz.

-İhtiyaca göre gelen araçlara göre duruma göre yangın bölgelerine yolluyoruz. Tüm komşularımız yangınlarda elimizde bulunan ihtiyaç fazlası olan tüm hava araçlarımızı teklif ediyoruz. Uçak olarak dünyada az bulunur bir filo sahibiyiz. En güçlü hava filosuna sahibiz. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından bir tanesidir. En kalabalık teşkilatlardan da bir tanesidir.

-Bu elim olay üzerinden siyaset yapılması, başta teşkilatımı üzüyor. Siyasetin tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah'ın izniyle kimse moralimizi bozamaz.

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-Sivil ve Orman teşkilatından şehitlerimizin olduğu bir dönemde morallerini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bedenlerini siper eden arkadaşlarımız bugün de Marmaris'te 14-15 arkadaşımız büyük tehlike atlattılar.

-Teşkilatımız çok motive çalışıyor, dünyanın en iyilerinden biri. 3 günde 98 yangını kontrol altına almak her babayiğidin harcı değildir. İstismarcılara seslenmek istiyorum, siyasi istismarcılara sesleniyorum. Türkiye orman yangınlarında dünyanın en iyilerinden biri. Bizi ekimizi ve milletimizi mücadelemizden alı koyamayacaksınız. 1 giden fidanımız karşılığında bin fidan dikeceğiz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu