Gündem Bakan Pakdemirli 107 orman yangınının 98i kontrol altına alındı
MUĞLA

Bakan Pakdemirli: 107 orman yangınının 98'i kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. 107 yangının 98'inin kontrol altına aldığını duyuran Pakdemirli, yarından itibaren nem oranının yüzde 10'lara düşeceğini belirterek, "Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli: 107 orman yangınının 98i kontrol altına alındı
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarında gelinen son durumu basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Aktif sahada tüm teknoloji kullanan bir kurumuz. Kamu da bizim kadar teknoloji kullanan kurum yoktur.

Bu yangınlarla ilgili kararları aldık. İlgili arkadaşlara gönderdik. Bizim tabi ki yangınla ilgili yoğun bir gündemle karşı karşıyayız.

-5 ila 10 tanesi büyük yangın olur. 20-30 tane yangın da medyaya haber olacak şekilde olur. Ama 3000 bine yakın yakınla ekiplerimiz her sene mücadele eder.

Bakan Pakdemirli: Türkiye fukara bir devlet değildir gerekli tüm ekipmanların en iyisini kullanıyoruz
OYNAT 02:30
Bakan Pakdemirli: Türkiye fukara bir devlet değildir gerekli tüm ekipmanların en iyisini kullanıyoruz
Bakan Pakdemirli, Marmaris'te yangınların son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili son kez cevap verdiğini belirtti.

Pakdemirli, 'Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerine biz çok daha yeni ve çok daha modernlerini koyduk. Helikopter filomuzu da 27'den 39'a çıkardık. Son günlerdeki takviyelerimizle de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu da 15'e çıkardık. Yani bugün itibariyle bizim yangınları söndürmekle alakalı hiçbir eksiğimiz yok.

Uçaklarımız son derece teknik, son derece modern. Uçaklarımız bir yandan uyduyla bağlantılı, bir yandan İHA'larla bağlantılı ve birçok teknolojiyi kullanabilecek vaziyette. Bunların hiçbiri eski teknoloji uçaklarda yok. İstedikleri kadar söylensinler. Biz her şeyin en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye, fukara bir devlet değildir. Türkiye, fukara bir millet değildir. Ne gerekiyorsa, alet, ekipman, insan kaynağı, teçhizat... Bunların en iyisini kullanmıştır. Ne eksik teçhizatımız vardır ne de eksik müdahalemiz vardır.' dedi.

-Bu sene maalesef hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane büyük yangını 3-4 gündür sahada koordine etmeye gayret gösterdik.

-Yangınların da tabi ki çok sayıda yangının olmasının sebebi bu. Eksik bir şey var mıdır? gibi sorular vatandaşlarımızın aklına gelebilir. En çok personel barındıran orman teşkilatlarından bir tanesidir. 107 tane yangın çıktı. Bunun 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesinde yangınlar devam ediyor.

-Ekiplerimiz yorgun ama son derece motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Antalya, Manavgat, Gündoğmuş'ta yangınlar devam ediyor. Ciddi durum buralarda devam ediyor. Gelişmeler oldukça açıklama yapacağız.

-Silifke'de bir yangın var. İyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki 3 yangın da çok büyük yangındı.

-Muğla'da 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a araç takviyesiyle buradaki güçler ile birlikte netice alma gayreti içinde olacağız.

-Yangının söndürülmesinin zor olduğu durumla karşı karşıyayız. Yarın itibarıyla nem %10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz.

-İhtiyaca göre gelen araçlara göre duruma göre yangın bölgelerine yolluyoruz. Tüm komşularımız yangınlarda elimizde bulunan ihtiyaç fazlası olan tüm hava araçlarımızı teklif ediyoruz. Uçak olarak dünyada az bulunur bir filo sahibiyiz. En güçlü hava filosuna sahibiz. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından bir tanesidir. En kalabalık teşkilatlardan da bir tanesidir.

-Bu elim olay üzerinden siyaset yapılması, başta teşkilatımı üzüyor. Siyasetin tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah'ın izniyle kimse moralimizi bozamaz.

-Sivil ve Orman teşkilatından şehitlerimizin olduğu bir dönemde morallerini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bedenlerini siper eden arkadaşlarımız bugün de Marmaris'te 14-15 arkadaşımız büyük tehlike atlattılar.

-Teşkilatımız çok motive çalışıyor, dünyanın en iyilerinden biri. 3 günde 98 yangını kontrol altına almak her babayiğidin harcı değildir. İstismarcılara seslenmek istiyorum, siyasi istismarcılara sesleniyorum. Türkiye orman yangınlarında dünyanın en iyilerinden biri. Bizi ekimizi ve milletimizi mücadelemizden alı koyamayacaksınız. 1 giden fidanımız karşılığında bin fidan dikeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı yakanları bulmak boynumuzun borcu

Yangın şehidi Erdal Tovka evden ayrılırken oğluna şu sözlerle veda etti: Geri gelemeyebilirim annen sana emanet
GÜNDEM
Yangın şehidi Erdal Tovka evden ayrılırken oğluna şu sözlerle veda etti: Geri gelemeyebilirim annen sana emanet
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.