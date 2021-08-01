Hakkınız ödenmez

Türkiye ardı ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelindeki 101 orman yangınının 92’si kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 101 orman yangınının 92’sini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor” açıklamasını yaptı. Pakdemirli’nin paylaşımında yer verdiği tabloda Antalya’da 3, Mersin’de 2, Muğla’da 2 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

4 MAHALLEDE TAHLİYE

Antalya Manavgat’taki büyük yangında 4 gün geride kaldı. Manavgat ve Akseki’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Önceki gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangın sebebiyle Ahmetler Mahallesi tahliye edildi. Çardak ve Kaçarlar mahallelerinin de boşaltılması istendi. Orman yangını Manavgat’ın dışında Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Akseki’ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi’ni küle çeviren yangın, komşu mahalle Hocaköy’e de sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin cansiparane çalış çalışması sürüyor. Gündoğmuş’taki Ortagonuş Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Yaşar Cinbaş

ZORLU MÜCADELE

Manavgat’ta sert esen rüzgarın etkisiyle yangın birçok alanda etkisini sürdürürken, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Salur mahallesi Yalamaklı mevkiinde yangını söndürmek isteyen ekipler alevlerin arasında kaldı. Yüksekliği 15 metreyi bulan alevlerle burun buruna gelen işçiler, arazöz yardımıyla ormanlık alandan karayoluna güçlükle çıkabildi. Ekiplerin çalışmalarında lastiği patlayan bir kepçe de ormanlık alanda kaldı. Yangından dolayı gökyüzü kızıla boyandı.

Erdal Tovka

ARAZÖZDEN ÇIKAMADI

Önceki gece Güğlen Dağı’na giden orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş’ın cansız bedeni bulundu. Yangına müdahale eden arazöz devrilip alevlerin arasında kaldı. Sürücü ve yangın işçisi yaralı olarak araçtan çıkmayı başarırken, İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü’nden Yaşar Cinbaş ise arazözden çıkamadı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT’tan destek istendi. Dün sabah 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 orman işçisiyle birlikte Manavgat’taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e çıktı.

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AZERBAYCANLI EKİP MARMARİS’TE

Muğla’da Marmaris, Milas ve Köyceğiz’deki yangınları söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor. Çalışmalar Turunç ve Osmaniye mahalleleri ile Asparan mevkiinde yoğunlaştı. Bölgeye Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 100 kişilik grup da geldi. Azerbaycanlı ekip Marmaris-Datça karayolu üzerindeki ormanlık alanda süren yangına müdahale etti. Osmaniye’deki orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Kadirli’de 4 noktada çıkan yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Antalya’da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede söndürülen alanlar da dronla görüntülendi.

MERSİN’DE SEFERBERLİK

Mersin Silifke’ye bağlı Boğsak mevkiinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden arttırdı. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler Akdere mevkiindeki ormanlık alanda etkili oldu. Söndürme helikopterleri göletlerden taşıdığı suyu hava kararana kadar yanan bölgelere bıraktı. Yangın, Gülnar ilçe sınırındaki bir mahalleye sıçradı. Aydıncık’taki orman yangını ise kontrol altına alındı.

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İKİ İLE DAHA SIÇRADI

Hatay Antakya’da, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bölgedeki yerleşim yerlerine sıçradı. Bağrıyanık Mahallesi’ndeki bazı evler tahliye edildi. Boşaltılan 1 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Bodrum’da da makilik ve ormanlık alanda 2 ayrı noktada yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 TOMA da destek veriyor. Uşak merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarında başlayan yangını ve Gaziantep Nizip’de ormanlık alanda çıkan yangınlar ise akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

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FETHİYE'DE 5 HEKTAR KÜL OLDU

Muğla Fethiye’nin turistik mahallesi Ölüdeniz’de çıkan ve yerleşim yerleriyle tarihi Kayaköy’ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile 5,5 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İlk belirlemelere göre bölgede 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotofkokteyli ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüpheliler aranıyor” şeklinde konuştu.

YARASINI SARIP GÖREVE KOŞTU

Karabük Şefliği’nde çalışan orman işçisi-dozer operatörü Cihan Toşur’un Manavgat’ta yaralanmasına rağmen görevine devam etme çabası görenleri duygulandırdı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından “Yaralanan kolunu kendi sarıp bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan’ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık” paylaşımını yaptı. Salur Mahallesi Yalamaklı mevkiinde ekip arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz alevlerin arasında yangınla mücadelesini sürdüren Toşur, “görevini yaptığını” söylemekle yetindi.

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AZERBAYCAN'DAN İKİNCİ EKİP

Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için görevlendirdiği ekiplerin ikinci grubunu Türkiye’ye gönderdi. Bakanlığa bağlı 53 itfaiye aracı ile 220 personel, kara yoluyla Türkiye’ye uğurlandı. Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye’deki yangın alanlarına yarın ulaşacak. Azerbaycan bugün de bir helikopter gönderecek.

ORMANDA 7/24 NÖBET

Antalya Kumluca’da bir araya gelen gençler, yangına karşı 24 saat ormanlarda nöbet tutuyor. Mavikent Mahallesi’nde bir araya gelen 80 genç, orman yangınlarını önlemek amacıyla afet komisyonu oluşturdu. 24 saat ormanlık alanlarda motosikletleriyle ve yaya halde gezerek nöbet tutan gençlere, paraşütle atlayış yapanlar havadan, teknelerdekiler de denizden gözetleme yapıyor. Mahallede görülen şüpheli kişiler güvenlik güçlerine bildiriliyor. Ekip, mahalle üstündeki yangın gözetleme kulesiyle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor.

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