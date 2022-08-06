Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHAları geliyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, ''Türkiye için hayal kuran siz iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan ne ekonomik ne de siyasi anlamda özgürlüğünüzü tesis edebilirsiniz. Ekonomik büyümesini istikrarlı olarak sürdüren sayılı ülkeler arasındayız. İnsansız hava aracı denilince akla ilk gelen Türkiye oluyor. Türkiye bu alanda önünde sıra olunan ülkeye dönüştü'' açıklamasında bulundu. TOGG'un fabrika açılışının tarihini de veren Erdoğan, ''Ülkemizin vizyon projelerinden Türkiye'nin otomobilini de adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHAları geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim. Aradan geçen zamanda vadimizin bu hedeflerine adım adım yürüdüğünü görüyoruz. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanı ile ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezidir. Milli Teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor.

Güzel işler yapanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, yenilikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi kutluyorum.

TÜRKİYE'NİN İHTARACATINI 36 MİLYAR DOLAR'DAN 250 MİLYAR DOLAR'A ÇIKARDIK

Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan, ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri dahi sağlık çalışanları için maske bile bulamadı. Üretimleri durma noktasına geldi. Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik.

İnsansız hava aracı denilince akla ilk gelen Türkiye oluyor. Türkiye bu alanda önünde sıra olunan ülkeye dönüştü.

Sayın Putin'le İHA ve SİHA'ları konuştuk. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırıma girmek isteyen dünyada süper güçler var.

Ülkemizin vizyon projelerinden Türkiye'nin otomobilini de adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde Rus lider Putin'le görüştü. Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ''Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in davetine icabetle Soçi’ye yaptığımız çalışma ziyaretini olumlu, başarılı bir şekilde tamamladık. Sayın Putin’le 19 Temmuz’da Tahran’da bir araya gelmemizin ardından Soçi’de ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirdik. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin müteakip toplantısını Türkiye’de yapmak üzere Sayın Putin’e davetimi gerçekleştirdim. Sayın Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya’ya ve Türkiye’ye inşallah kazandıracak'' dedi.

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