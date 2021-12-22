Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053’e eğitim ve kültür taşıyacak ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, ödüllerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, ödüllerini takdim edecekleri ilim, kültür ve sanat erbabını tebrik etti.

Ödül verilecek ilim ve kültür insanları arasında iki hafta önce ebediyete uğurladıkları Teoman Duralı’nın da bulunduğunu anımsatan Erdoğan, “Hayatı öğrenme aşkıyla geçen, inancımız, devletimiz ve dilimiz konusundaki hassasiyetini yakinen bildiğimiz hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Teoman Duralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah hocamızı, Zonguldak Filyos bölgesinde şu anda gerçekleştirdiğimiz muhteşem kavşak düzenlemesi, tüneller, onların olduğu bölgeye de bilim sanatın dışında oraya da ismini vermek suretiyle yaşatacağız.” diye konuştu.

REKLAM

EĞİTİME YOĞUNLAŞMAMIZ GEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojinin, ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın kültür ve sanat eserleri üzerinden ortaya koyduğu derinliği, mahareti, nezaketi, nefaseti, letafeti, rikkati aşamayacağına inandığını dile getirdi.

“Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kültür ve sanatta yapacağımız atılımla, ruhumuzu esaretten kurtaracağız ki bedenimizi de özgür kılabilelim. İşte bunun için medeniyetimizi yeniden yükseltmek istiyorsak, öncelikle bakacağımız, vaktimizi, enerjimizi, kabiliyetimizi teksif edeceğimiz alan, kültür ve sanattır. Geçtiğimiz 19 yılda demokrasi ve kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük atılım, gerçekten tarihe geçecek bir başarının ifadesidir. Bundan sonra artık kültür-sanat ve onun nesillerden nesillere aktarıcısı olan eğitim alanlarına yoğunlaşmamız gerekiyor ve yoğunlaşıyoruz. Bunun fiziki mekanlarını, şu anda inşa, imar ve ihya ettiğimiz gibi, bu fiziki mekanların içini de her yönüyle doldurmamız gerekiyor. Bu, yetiştireceğimiz insanlarla da bağlantılı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atfettiğimiz 2023 hedeflerimiz, daha çok maddi kalkınma unsurlarımızdan müteşekkildi, inşallah 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır.”

DİZİ İHRACINDA İKİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye’nin, sessiz sedasız şekilde, dünyanın dört bir yanında sayıları milyarları bulan insanın evine girdiği kültür faaliyetlerinden birinin de televizyon dizileri olduğunu söyleyen Erdoğan, geçmişte Türk televizyon kanallarının, her biri, üretildiği ülkenin kültür-sanat ideolojisiyle gelen yabancı dizilerin işgali altında olduğunu söyledi.

Şimdi Türkiye’nin kendi tarihini anlatan, Türkiye’de üretilen televizyon dizilerinin, 150’ye yakın ülkeye ihraç edildiğini belirten Erdoğan, dünyada ABD’den sonra en fazla dizi ihraç eden ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

REKLAM

Aynı şekilde farklı kültür-sanat dallarında pek çok başarılı vatandaşın dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi temsil ettiğini kaydeden Erdoğan, “İnşallah bu güzel iklimi, sürekli güçlendirerek devam ettireceğiz.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

Büyük ödüller sahibini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alanlara ödüllerini takdim etti.

Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Kaligrafi alanında Etem Çalışkan, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Bilim kültür alanında ödüle layık görülen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Teoman Duralı’nın ödülü, oğlu Deniz Duralı’ya verildi. Müzik dalında ödüle layık görülen İdil Biret’in ödülünü, Beyza Üntuna Koparal aldı. Görsel sanatlar alanında ödüle layık görülen Alev Ebuzziya’nın ödülü, kardeşi Talha Ebuzziya’ya verildi. Sinema dalında ödüle layık görülen Türk sinemasının önemli isimlerinden Cüneyt Arkın’ın ödülünü ise eşi Betül Cüreklibatır aldı.

Sahaflık alanında ödüle layık görülen İbrahim Manav’ın ödülü de kızı Ayşegül Bardakçı’ya verildi. Kültür ve Sanat Politikaları Vefa Ödülü’ne layık görülen merhum Kemal Tahir’in ödülünü ise Kemal Tahir Vakfı Başkanı Cengiz Yazoğlu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül takdiminin ardından ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Scholz’a tebrik

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.



HAYAT Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz

FOTOĞRAF 69 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı. dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde katılımcılara hitap etti. Bir İngiliz siyaset adamına İngiltere sömürgelerini kaybederse yıkılır mı? diye sorulduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: Muhatap, 'güçlü bir donanmaya sahibiz. Yeniden elde ederiz' der. Karşıdaki 'ya donanmayı kaybederseniz' diye sorar. İngiliz siyasetçi, 'yeniden inşa ederiz' der. Son olarak kendisine 'peki Shakespare'i kaybederseniz ne olur?' diye sorar. Cevap çok önemlidir, 'işte o zaman İngiltere yok olur' der. Aynı diyalogun Almanya için Goethe, Rusya için Dostoyevski, Fransa için Balzac gibi isimlerle tekrarlanabileceğini dile getiren Erdoğan, ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayan maddi güçlerinden ziyade medeniyet birikimlerinin gücü olduğunu vurguladı. Erdoğan, Yusuf Has Hacip'in Yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız sözleriyle, bu gerçeği hatırlattığına işaret etti. Nizamülmülk'ün de Mızrağı bir yere kadar atarsınız. Kelimelerin ve düşüncenin menzilinin ise sınırı yoktur. sözlerinin de günümüz kültür ve sanat iklimini anlattığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: Hazreti Ömer, bir gün Herim bin Sinan'ın kızına rastlar. Kaside-i Bürde sahibi Ka'b bin Zübeyr'in babası için yazdığı şiiri kast ederek, O şahesere övgüler için baban ne verdi' diye sorar. Herim bin Sinan'ın kızı, 'Babam ona arık bir at, cılız bir deve, solmuş bir elbise ve çokça da para verdi' diye cevaplar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, 'Unutma kızım, sizin ona verdikleriniz yok oldu, ancak onun size verdiğini ne zaman eskitebilir, ne de asırlar yok edebilir' diye mukabelede bulunur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde bir sanat eserinin yeri geldiğinde bütün borsalardan, bütün yatırımlardan, rant araçlarından daha fazla kazandırabiliyorsa, sebebinin sınırları ve zamanı aşan etkiye sahiplenmesi olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin sahip olduğu güzellikler ile bu bakımdan dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak lafa gelince kültürel bakımdan çeşitlilik içinde birliği savunanların, kendilerininki dışında tüm renklerin yok edilişine seyirci kaldığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat, Şam, Halep gibi coğrafyaların kadim medeniyet merkezlerinin yerle bir edilirken, Paris'te, Londra'da, Roma'da, Berlin'de oturanların ses çıkarmadığını vurguladı. Birinci ve İkinci Körfez Savaşı'nda Irak'ın tarihi ve kültürel mirası ya yağmalandığını ya da tahrip edildiğini hatırlatan Erdoğan, benzer vandallıkların Afganistan'da da sergilendiğini, bunların hepsinin, hatta çoğunun kendi medeniyetlerinin, kültürlerinin eserleri olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye'de benzer bir vahşetin yaşandığına işaret ederek, sadece insanların değil, binlerce yıllık bir tarih ve kültürün de yok edilmeye çalışıldığının altını çizdi. Bu coğrafyada yaşamış tüm medeniyetlerin ortak özelliğinin, Batıya karşı üstünlük sağlamaları olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: Bugün adeta, binlerce yılın intikamını alma hissiyle girişilen bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı. Acaba aynı sessiz tasdik, mesela 100 bin İngilizi, Almanı, Fransızı, İtalyanı, Norveçliyi katleden birini öven kişiye Nobel verilse yine tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum. Bu gerçekler bize, kültür sanat alanında dünya çapında söz sahibi olmadan, hayat hakkımızı bile savunabilmemizin mümkün olmadığını gösteriyor. Erdoğan, yeni bin hamlenin eşiğinde olduklarını, Kültür Sanat Politikaları Kurulunun, inşa edilen kütüphanelerin, opera binalar ile destek verdikleri projelerin bunun işaretleri olduğunu söyledi. Önümüzdeki yılları eğitim öğretimdeki ve kültürdeki eksikleri tamamlama dönemi ilan ettiklerini belirten Erdoğan, hep birlikte, daha çok çalışarak, üreterek, daha çok mücadele ederek, bu konudaki hedeflere ulaşacaklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatın marifet olduğunu, marifetin de iltifata tabi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Sanatçı eseriyle bizi ödüllendirmiştir. Bize düşen de ona iltifat etmektir, takdir etmektir, teşekkür etmektir. Münevverlerimiz, sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz her türlü iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Kültür ve sanat hayatımıza çok önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle öne çıkan değerlerimiz için ne yapsak azdır. Kültüre, sanata, edebiyata yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demektir. Biz de bu anlayışla büyüyen, gelişen Türkiye'nin büyük iddialarına ve ideallerine yakışır bir kültür sanat ikliminin tesisine katkıda bulunabilmek için çalışıyoruz. Sanat ile siyaset, ne yazık ki her zaman bir araya gelemeyen, iki ayrı uçta alanlar olarak görülür. Halbuki biz siyaseti, aynı zamanda bir sanat olarak görüyoruz. Çünkü bize göre gönülle üretilen, sabırla üretilen her şey sanattır. Sanat, tutkunun, aşkın, sevdanın, adanmışlığın, sabır ve estetik imbiğinden süzülmesidir. İnsanlara hizmet için yüreğini ortaya koymuş, ömrünü adamış, aşkla ve sevdayla çalışmış herkesin, ortaya bir sanat eseri koyduğuna, sanatçı ruhunu teneffüs ettiğine inanıyorum. Tabii asıl olan yapılan işin en iyisini ortaya koyabilmektir. Gençlerimize tavsiyemiz, her biri kendi alanlarının üstadları olan kültür ve sanat insanlarımızı örnek alarak, yeni değerler, yeni eserler üretmenin peşinde koşmalarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ile Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende, ödül almaya hak kazananların biyografilerinin yer aldığı video gösterimi gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Sinema alanında Mesut Uçakan, Müzik alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), Sanat alanında Devrim Erbil, Geleneksel Sanatlar alanında Fuat Başar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Mimarlık alanında ödüle layık görülen Prof. Dr. Doğan Kuban'ın ödülü Prof. Dr. Murat Gül'e verildi. Edebiyat dalında ödülen layık görülen ancak eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil'in ödülünü, öğrencisi yazar Necip Evlice aldı. Ağustos'ta Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un Vefa alanındaki ödülü, kızı Nilay Dursun'a verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül takdiminin ardından ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenin ardından MFÖ konser verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan da dinledi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder