Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Teoman Duralı’nın ismini) Zonguldak Filyos bölgesinde, şu an gerçekleştirdiğimiz kavşak-tünel düzenlemesinin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.

Teoman Duralı hocamız yerli ve milli duruşuyla, ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu.

Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Gençliğimizin kahramanı Cüneyt Arkın'ın sinema ve dizi sektörümüze verdiği katkıyı hala sürdürmesi takdire şayandır. Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.

İdil Biret henüz 2 yaşında kabiliyetini ortaya koymuş bir sanatçıdır. İdil hanımın eğitiminden icrasına kadar müzik hayatı hayranlık verici başarılarla doludur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz.

Gürbüz Azak, çocukluğumdan beri kendisini izlediğim bir gazeteci, yazar, çizer. Denizli'de başlattığı çalışmaları İstanbul'da sürdürmüştür. Kendisinin "Bize hep 2 kere 2'nin kaç ettiğini öğrettiler, çiçeği sevdiren çıkmadı" sözünü eğitim sistemimize yapılan en esaslı tenkitlerden görüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz.

Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir ama en önemli sahaf İstanbul'dadır. Bu işe emek veren en önemli isim İbrahim Manav'dır.

Bu yılki vefa ödülümüzü yakın tarihimizin en çok etkilen isimlerden biri olarak gördüğüm Kemal Tahir'e veriyoruz. Kendisi birçok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur. Türkiye'nin ruhunu arayan adam denilecek derinlikte çalışmalara imza atmıştır. Kendisini rahmetle yad ediyoruz.

2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır.


İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

  • Bilim Kültür: Teoman Duralı
  • Müzik: İdil Biret
  • Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya
  • Sinema: Cüneyt Arkın
  • Edebiyat: Gürbüz Azak
  • Kaligrafi: Ethem Çalışkan
  • Sahaflık: İbrahim Manav
  • Vefa Ödülü: Kemal Tahir
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