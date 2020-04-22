Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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