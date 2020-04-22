Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Erdoğan ile Mirziyoyev arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ruhani ile de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.