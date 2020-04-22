Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü

CHP'li Can Ataklı da İmamoğlu'na isyan etti: Böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor

Tele 1'de program yapan Can Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek sert eleştirilerde bulundu. Ataklı, 'Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin' ifadelerini kullandı.