Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın iki ayrı görüşmesinde de, koronavirüs salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Mirziyoyev arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ruhani ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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