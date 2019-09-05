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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteğiyle ayakta kalmıştır.

Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil.

Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz.

Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

Cumhur İttifakı 15 Temmuz direnişinin siyasi alana yansımasıdır.

CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

3. sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir

Doğu Akdeniz'de biz 'şu ne diyor' değil, 'biz ne diyoruz', buna bakıyoruz. Gemilerimiz bölgede. Kimse bizim burada hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları var. Garantör ülke olarak söz söyleme hakkımız var. Üçüncü sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bize geri adım attırmaz. Bize 'Ortadoğu'da ne işiniz var' diyenlerin niye söyledikleri belli. Ne işimiz olduğunu göstereceğiz.

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Kapıları açmak zorunda kalırız

Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir.

Kapıları açmak zorunda kalırız. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz.

Kapıları açmak zorunda kalırız

Kapıları açmak zorunda kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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