Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 4 ilde binlerce çalışan alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 4 ilde binlerce çalışan alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 4 ilde bazı şirketlere proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 şirketi ilgilendiren önemli karara imza attı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Bursa, Ankara ve Adana’da üretim tesisi kuracak olan şirketlere yönelik olarak devlet desteği verilmesine karar verdi.

Karara göre, Baykar Makine Sanayi’nin İstanbul’da yapacağı insansız hava araçları ve akıllı sistemler üretim tesisinine, Asil Çelik’in Bursa’da yapılacak olan yüksek vasıflı çelik ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretim tesisine, Ceyhan Polipropilen’in Adana’da yapacağı üretim tesisine, Kalyon Güneş Teknolojileri’nin Ankara’da yapacağı fotovoltaik güneş paneli üretim tesisine ve TUSAŞ’ın Ankara’da yapacağı rüzgar tüneli tesisine farklı oranlarda vergi, sigorta primi, enerji desteği gibi yardımlar sunulacak.

BAYKAR MAKİNE DESTEĞİ

ASİL ÇELİK DESTEĞİ


TUSAŞ DESTEĞİ

CEYHAN POLİPROPİLEN DESTEĞİ

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ
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