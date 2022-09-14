Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenya Büyükelçisi Boiyo’yu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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