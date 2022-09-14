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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenya Büyükelçisi Boiyo’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo’yu kabul etti.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenya Büyükelçisi Boiyo’yu kabul etti
Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo - ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

AA

Boiyo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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