Kenya'da Türkiye üniversitelerine büyük ilgi

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet Özkan, bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın her geçen yıl daha da ilgiyle takip edildiğini belirtti. Kenya'nın yurt dışına her yıl binlerce öğrenciyi gönderdiğini, bu öğrencilerin çoğunlukla Amerika ve İngiltere'ye gittiklerini ifade ederek Türkiye'ye gelen Kenyalı öğrenci sayısını daha da yukarılara taşımak açısından bu fuarların çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Özkan, Albayrak Medya grubunun dünya üzerindeki pek çok ülkede yayınlanan "Türkiye'de Üniversite Eğitimi" özel yayınlarını bu fuarlar ile aynı amaca hizmet etmesi bakımından kıymetli bulduklarını, gelecek yıllarda düzenleyecekleri fuarlar ile Yeni Şafak gazetesinin yayınlarını aynı döneme denk getirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Yeni Şafak Gazetesi tarafından 10 farklı ülkede yayınlanan "Türkiye'de Üniversite Eğitimi" özel eklerinden Kenya yayını bu fuardan bir gün önce tüm Kenya genelinde yayınlanarak okurlarla buluştu.

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