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POLİTİKA

Kenya'da Türkiye üniversitelerine büyük ilgi

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'de Serit fuar merkezinde Türkiye üniversiteleri Kenyalı öğrencilerle buluştu. Maarif Ajans tarafından organize edilen fuarda 19 üniversite Türkiye'deki eğitim fırsatlarını Kenyalı öğrencilere anlatma imkanı buldu. Hem devlet üniversitelerinin hem de vakıf üniversitelerinin temsilcileri fuara olan ilgiden memnun kaldıklarını, önümüzdeki yıllarda daha çok üniversite ile birlikte daha güçlü bir fuar arzuladıklarını belirttiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenyada Türkiye üniversitelerine büyük ilgi
Kenya

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet Özkan, bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın her geçen yıl daha da ilgiyle takip edildiğini belirtti. Kenya'nın yurt dışına her yıl binlerce öğrenciyi gönderdiğini, bu öğrencilerin çoğunlukla Amerika ve İngiltere'ye gittiklerini ifade ederek Türkiye'ye gelen Kenyalı öğrenci sayısını daha da yukarılara taşımak açısından bu fuarların çok kıymetli olduğunu ifade etti.

  • Özkan, Albayrak Medya grubunun dünya üzerindeki pek çok ülkede yayınlanan "Türkiye'de Üniversite Eğitimi" özel yayınlarını bu fuarlar ile aynı amaca hizmet etmesi bakımından kıymetli bulduklarını, gelecek yıllarda düzenleyecekleri fuarlar ile Yeni Şafak gazetesinin yayınlarını aynı döneme denk getirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Yeni Şafak Gazetesi tarafından 10 farklı ülkede yayınlanan "Türkiye'de Üniversite Eğitimi" özel eklerinden Kenya yayını bu fuardan bir gün önce tüm Kenya genelinde yayınlanarak okurlarla buluştu.

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