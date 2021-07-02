Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı

Ayrıntılar geliyor...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vakalar azalıyor vefat sayıları düşüyor olması güzel haber. Bunlarla birlikte biz de yatırımlar konusunda performansımızı yükselttiğimiz döneme girdik.

Kanal İstanbul projesi

Kanal İstanbul konusu aslında 11 yıllık bir proje. Benim İBB Başkanlığım döneminde attığımız bir adım. Kanal İstanbul için bir adım atmamız şart. İstanbul Boğazı çevre katliamı için her an bir tehdit. Özellikle de virajlar konusunda İstanbul'un bir özelliği var. Gemiler dümen kitlemesi sorunuyla karşı karşıya kalıp manevra yapamıyor. Biliyorsunuz Boğaz'da çokça kaza oluyor. Bir zamanlar bir Romen tankeri, Selimiye'de yangınla tehdit oluşturdu. 7 ay civarında o tanker orada yandı. Kandilli'de bir kuru yük gemisi sahile bindirdi. Biz buradan kendimize bir şey çıkarmayacak mıyız? Özellikle, yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı'nın bu trafiği taşıması mümkün değil. 2050 yılında bu rakam 78 bini bulacak. Boğaz'ın güvenli gemi geçiş kapasitesi sadece 25 bin. Boğaz'ı kapatamayacağımıza göre, artan trafik için elimizdeki tek koz Kanal İstanbul.

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500 bin kapasiteli Kanal İstanbul'un iki tarafına şehir kuralım dedik. Her iki tarafa bunu kurarken, projelendirme konusunda gayet kaliteli bir şehircilik anlayışı oluşturalım istedik. Örneğin Avcılar ilçesinde deprem konusunda sıkıntı var. Vatandaşlarımızı buraya deplase edelim, çözüm olarak gösterelim istiyoruz. Böylece hem bu tehditlerden hem de Kanal'ın iki tarafında yatay mimari ile zemin artı dört, beş katlı yapılanma düşünüyoruz.

11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanıyla toplam 204 uzman burada görev yaptı. Bu görevin neticesinde de Kanal'ın uzunluğu 45 kilometre, genişliği minimum 275 metre, derinliği 20,7 metre olarak belirlendi. Etütler sonucu, Kanal İstanbul'dan geçişler Boğaz'a geçişler 13 kat daha güvenli olacak. İstanbul Boğazı'nda direnmemizin anlamı var mı?

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Biz bu projeyi muhalefetin insafına bırakamayız. Bizim hedefimiz birinci derecede çevre tehdidinin ortadan kaldırılması, iki Allah korusun İstanbul'da yaşanmış o kazalardan büyük oranda tamamen kurtulmak, üç çok daha sağlıklı bir deniz trafiği sağlamak istiyoruz.

Limanlarla, marinalarla dünyada müstesna bir yeri olacak. Burayı parmakla gösterilir bir yer haline getireceğiz. Biz bunlara (muhalefet) eyvallah edersek, hiçbir şeyi yapamayız.

OYNAT 06:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Kanal İstanbul’un ülkemiz için ne kadar önemli bir proje olduğunu genç kardeşlerime anlattım Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bu akşam yayınlanacak olan Kütüphane Söyleşi'nden bir video paylaştı.

Doktora öğrencisi bir genç, Kanal İstanbul'a dair bilgi almak isteyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin önemini detaylıca anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu akşam saat 9'da TV ortak yayınında tamamını izleyebileceğiniz Kütüphane Söyleşimizde genç bir kardeşim Kanalİstanbul'u sordu. Kanalİstanbul'un ülkemiz için ne kadar önemli bir proje olduğunu genç kardeşlerime şöyle anlattım...' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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NATO Zirvesi'ndeki temaslar

NATO Zirvesi bizim için gerçekten çok çok anlamlıydı. Bu zirvenin içerisinde olan liderlerle de ben demeyi pek sevmem ancak en kıdemli lider bendim. 18 yıl geçti, her yıl birçok lider, siyasetten kopuyor ya da tekrar giremiyor. Biz milletin teveccühü sayesinde devam ettik.

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Bir taraftan Fransa ile ilgili sayın Macron ile yaptığım görüşme vardı. Ardından Merkel ile görüşme oldu. İspanya, Danimarka, Hollanda başbakanları ile görüştüm. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de görüşmemiz oldu.

En son görüşmem ABD Başkanı Biden ile oldu. Başarılı geçen bir görüşme oldu.

"Sosyal medya belediyeciliği" açıklaması

Bizim hedefimiz "gönül belediyeciliği" iddiasıdır. Biz ona talibiz. Sosyal medya belediyeciliğiyle bizim vatandaşı kandırmamıza gerek yok. Tepeden bakan bir siyaset anlayışı olmayacak. Tevazuda Mevlana'nın ifadesiyle toprak gibi olacak. Siyasette yalan varsa, bizim buna prim vermemiz lazım.

Bu ara bir yalan çıktı. Katar öğrencilerini bize gönderiyormuş. Tam da YKS'den bir gün önce oluyor. Katarlı öğrencileri sınavsız şekilde tıp fakültelerine alıyormuşuz. Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşımı buna inandırma gayretini nasıl ifade edeceğiz? Anlaşılabilir mi böyle bir şey? Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara da milletim gereken dersi verecektir.

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Marmara'da müsilaj sorunu

Olay fabrika olduğu gibi, atık su arıtma tesislerinin bitmemesi. Herhangi bir fabrika kendi atık sularını arıtma konusunda görevini yapmıyorsa tabi ki devlet tedbirlerini almıştır, bunların üzerine gidecektir.

Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekse YÖK süratle toplantı yaptı. Sonrasında da benim attığım adımlar oldu. Deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, durağanlık ve kirlilik en önemli etken. Buna yerel yöneticilerin iş bilmezliğini de eklemek lazım. Silahtarağa Artıma Tesisi gibi kritik projelerin temel atmama töreni gibi yaklaşımlarla devre dışı bırakılması bunlardan bir tanesidir. Aynı vizyonsuzluğun acı sonuçlarını maalesef Haliç'ten Büyükçekmece'ye birçok yerde görüyoruz. Şov yapmak uğruna kimsenin Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bununla mücadelemiz devam edecektr.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'temel atmama ve musluk açılışı töreni' göndermesi