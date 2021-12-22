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Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın.

Memur ve emeklileri ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Seyyanen zam miktarı belli oldu, görüşmeler her an başlayabilir. 3600 ek göstergede de son durum netleşmeye başladı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Aylık vergi matrahının baz alındığı rakam üzerinden yürüdüğünden asgari ücretin altında bir rakamdan hesaplanıyor. Asgari ücret ve memurlar boyutunda aynı şey söz konusu değildir. Bu belli aralıklarda aylık ve yıllık bazda ufak bir avantaj oluşturuyor bazılarında iyi bir avantaj oluşturuyor" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayında yüzde 18 olan vergi muamelesi yüzde 27'ye gidiyordu. Kamu görevlilerinde bazı yüksek maaşlılar yüzde 20'yi görecek. Onu da yılın son bir iki ayında yakalayacak. Düşük maaş alanlar bu rakama yakalanmayacak.

Eşi çalışmayan kişi için bu ne getirdi. Eşi çalışmayan hizmetli için aylık 56 lira fark edecek. Yıllık miktarı böldüğümüz zaman ilk başlarda düşük sonra daha fazla kesinti yaşanıyordu. Hizmetlerde son 1 ayda giriliyordu yirmilik dilime. Aya böldüğümüz zaman 56 lira fark edecek.

Lise mezunu hizmetli için 57 lira fark etmiş olacaktır. Öğretmen için 188 lira yıla böldüğümüzde aylık bu rakama tekabül edecek. Eşi çalışmıyor ve iki çocuğu varsa bu rakamın da altında olacak. Mühendis için 205 lira, kaymakam için 234 lira aylık maaşına kalacak olan rakamdır.

Bölge müdüründe 813 lira fark edecektir. Burada yüksek vergi dilimine girenlerle yüzde 20'lik dilime giren arasında fark vardı. Bu düzenleme ile birlikte yüzde 20'lik dilime erken girme dönemi bitti. Maaşı yüksek olanlar belki 1-2 ay yakalanacak. Bu da kişiye doğal olarak bir avantaj getirecek. Sözleşmeli öğretmenlere 369 lira yansıyacak aylık ortalama kesinti. Eşi çalışamayan sözleşmeli bir öğretmenden. Sözleşmeli bir hemşireden 372 lira yansıyacak.

Ayrıntılar geliyor...

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